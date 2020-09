Wie während der Bauarbeiten in Höhe der Ausfahrt Stuhr-Brinkum dürfte es auch beim sechsspurigen Ausbau der A1 zwischen Dreieck Stuhr und Ahlhorner Heide zu Verkehrsbehinderungen durch gesperrte Fahrstreifen kommen. (Jonas Kako)

Die Bauarbeiten auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord gehen allmählich auf die Zielgerade. Mitte Oktober sollen diese beendet sein. Zeit zum Aufatmen haben Autofahrer aber wohl nur kurz. Denn das nächste Bauprojekt steht bereits an. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, soll die A 1 zwischen den Autobahndreiecken Ahlhorner Heide und Stuhr von derzeit vier auf sechs Fahrstreifen ausgebaut werden. Der Bund hat dem gut 35 Kilometer langen Abschnitt Planungsrecht und Wirtschaftlichkeit attestiert.

Der A 1 wird eine der höchsten Verkehrsbedeutungen im Autobahnnetz zugesprochen, sie ist sowohl regional, überregional als auch europaweit eine bedeutende Verkehrsachse. Die zuständige Straßenbaubehörde hat laut eigenen Angaben in dieser Woche in Wildeshausen eine Projektkonferenz durchgeführt, um die vorgesehenen Umweltuntersuchungen abzustimmen. Eingeladen waren neben den Landkreisen und Kommunen alle betroffenen Institutionen und Verbände.

Ab dem Jahr 2021 werden Kartierungen in einem breiten Korridor beidseits der Trasse durchgeführt, die Aufschluss über die Betroffenheit verschiedener Tierarten geben sollen. Insbesondere die Umweltverträglichkeit des Projektes soll gewährleistet und bestehende Beeinträchtigungen so weit wie möglich verringert werden. Nach Einschätzung der Straßenbaubehörde müssen die insgesamt 33 Brücken in dem Planungsabschnitt aller Voraussicht nach vollständig ersetzt werden. Hier können die neuen Bauwerke Wegebeziehungen schaffen, um allen Tierarten punktuelle Querungen der Autobahn zu ermöglichen.

Parallel beginnt die eigentliche Straßenplanung, die neben der Planung der zusätzlichen Fahrspuren den Fokus auf Verkehrssicherheit, Emissionsschutz und Gewässerschutz legt, heißt es weiter. So werde der Ausbau aus lärmtechnischer Sicht wie ein Neubau beurteilt und müsse aktuelle Lärmgrenzwerte einhalten. Der Dialog mit betroffenen Flächeneigentümern soll frühzeitig im Planungsprozess aufgenommen werden, um individuelle Lösungen zu erarbeiten.

Die Entwurfsplanung soll bis 2023 abgeschlossen sein und anschließend die Planfeststellung, also das Genehmigungsverfahren beantragt werden. Ab 2021 werden alle Autobahnprojekte an die neue Autobahn GmbH, Außenstelle Oldenburg, übergeben. Weitere Infoveranstaltungen für betroffene und interessierte Bürger sind im Laufe der Planung vorgesehen, verspricht die Straßenbaubehörde.