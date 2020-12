Vor Jahren hatte auch schon die Reederei Elb-Link – hier mit ihrem Fährschiff „Grete“ – versucht, die Verbindung zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel wieder aufleben zu lassen. Im Herbst 2017 meldete das Unternehmen Insolvenz an. (Axel Heimken / dpa)

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Schon ab März soll eine neue Autofähre im Drei-Stunden-Takt den Pendelverkehr über die Elbe von Brunsbüttel nach Cuxhaven übernehmen – und angetrieben auch noch mit Liquefied Natural Gas (LNG) als umweltfreundlichem Kraftstoff. Als Teilhaber der Elbferry GmbH habe der bisher alleinige Geschäftsführer Heinrich Ahlers die alteingesessene Brunsbüttler Reederei Erwin Strahlmann GmbH & Co KG und die MTB New Energy GmbH gewonnen, heißt es in einer Presseerklärung des Unternehmens.

Wie zu hören ist, konnten die Gesellschafter in Norwegen die 130 Meter lange Fähre MF Fanafjord chartern. Das 2007 gebaute Schiff mit einer Spitzengeschwindigkeit von 21 Knoten war zuletzt in Westnorwegen unterwegs. Es könnte die 25 Kilometer weite Elbquerung in maximal 60 Minuten schaffen, sagen die möglichen neuen Betreiber.

Die Fanafjord hat eine Kapazität von 600 Passagieren sowie 150 Pkw und bis zu 28 Lastwagen. Die Fahrzeuge können am Bug und am Heck das Schiff verlassen und müssen somit nicht rückwärts rangieren. Alle drei Stunden wäre jeweils eine Abfahrt möglich. Während der Überfahrt solle eine hochwertige Bordgastronomie die Aufenthaltsqualität erhöhen, so das Unternehmen.

Derzeit bietet die weiter landeinwärts gelegene Fährverbindung von Wischhafen im Landkreis Stade nach Glücksstadt in Holstein der Reederei FRS die einzige Elbquerung westlich von Hamburg an. Seit über einem Jahrhundert ist sie in Betrieb. Die Überfahrt dauert nur 25 Minuten. Allerdings sind die Anleger auf beiden Seiten nur über engere Bundesstraßen erreichbar und für den Transitverkehr keine ernsthafte Alternative zur A 7.

Wirtschaftlicher Betrieb der Verbindung möglich

Die neue Verbindung würde Niedersachsen und Schleswig-Holstein deutlich enger zusammenrücken lassen. Aus dem Norden bestünde damit über die A 27 ohne das Nadelöhr Elbtunnel ein direkter Autobahnanschluss in Richtung Ruhrgebiet und Niederlande. Umgekehrt würde von Brunsbüttel aus der direkte Anschluss über die B 5 zumindest die Fahrzeit in Richtung Heide, Husum und Niebüll deutlich verkürzen. „Die Zahlen der Vergangenheit haben bewiesen, dass ein wirtschaftlicher Betrieb der Verbindung möglich ist“, zeigt sich Ahlers zuversichtlich.

Die Vergangenheit lehrt allerdings Vorsicht. Schon 2019 wollte Ahlers’ Elbferry GmbH die besagte Verbindung wieder aufleben lassen. Der Start war damals für Anfang Mai avisiert. Damals hatte er ebenfalls bereits ein Auge auf die zum Verkauf stehende MF Fanafjord geworfen. Das Schiff sollte für umgerechnet 18 Millionen Euro von der norwegischen Verkehrsgesellschaft Fjord1 erworben werden.

Bemühungen um eine Landesbürgschaft aber scheiterten – und der Kauf kam nicht zustande. Ob es diesmal zu mehr als Ankündigungen kommt, bleibt abzuwarten. Für Nachfragen steht das Unternehmen nicht zur Verfügung und ist auch telefonisch nicht erreichbar. „Gegenwärtig können wir Ihnen nur die Informationen weiterleiten, die in der offiziellen Pressemitteilung enthalten sind“, schreibt Pressesprecher Holger Grabsch.

Entgegen Ahlers’ Aussage hatten schon in der Vergangenheit auch andere Betreiber auf der Strecke zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel mit der Finanzierung zu kämpfen. Erst im Oktober 2017 hatte die Reederei Elb-Link den Betrieb eingestellt – zum dritten Mal seit 2015. Die Charterraten der Schiffe seien zu hoch gewesen und die Auslastung zu gering, war zu hören. Die Kommunen auf beiden Seiten der Elbe lehnten eine finanzielle Beteiligung ab. Im Spätherbst 2017 meldete das Unternehmen dann Insolvenz an. Die Schiffe wurden nach Kanada verkauft. Bereits 1999 hatte der Bremer Reeder Egon Herbert Harms die Verbindung mit drei Autofähren bedient. Auch er strich nach zwei Jahren die Segel, weil das Angebot wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen sei.