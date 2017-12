Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Güterzug am Freitagmorgen ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich die Kollision auf einem mit Halbschranken gesicherten Bahnübergang "Am Führser Busch" am Stadtrand von Nienburg. Nähere Angaben zu den Umständen des Unfalls konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen.

Bahnstrecke wieder frei

Die Bahnstrecke musste zeitweise gesperrt, der Fernverkehr am frühen Freitagmorgen über Hamburg-Harburg umgeleitet werden. Für den Regionalverkehr zwischen Nienburg und Linsburg (Kreis Nienburg/Weser) wurde in der Zeit ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Gegen 7.05 Uhr wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben.

Die Untersuchungen dauern an. (wk/lni)