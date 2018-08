Mit diesen selbstgemalten Kennzeichen wurde der Mann angehalten (Polizei)

Ein 33-jähriger Autofahrer wurde am Mittwochmittag in Kirchtimke im Landkreis Rotenburg/Wümme von der Polizei gestoppt, da die Beamten zwei unterschiedliche Kennzeichen an seinem Wagen erkannten.

Als die Polizisten den Mann und sein Auto im Folgenden näher betrachteten, fiel auf, dass jeweils das Niedersachsensiegel und die umfassende Schrift selbst gemalt wurden. Rund um das Niedersachsenross hatte der 33-Jährige den Text "...hat´s selbst gemacht. Beruf..." geschrieben. Doch damit nicht genug: Zusätzlich wurde bei der Kontrolle deutlich, dass der Mann Drogen konsumiert, eine kleine Menge Marihuana bei sich und zudem keine Fahrerlaubnis hatte.

Die Polizei zog die nicht zugelassenen Kennzeichen ein. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren. (gem)