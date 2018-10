Verden

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Autokorso in Verden ruft Polizei auf den Plan

shm

Verden. Ein Autokorso in der Verdener Innenstadt hat am Wochenende zu einem Polizeieinsatz geführt. Mehrere Passanten meldeten am frühen Sonnabendabend bei der Polizei einen Autokorso mit etwa 20 Fahrzeugen, der im Verdener Stadtgebiet unterwegs gewesen sei.