In Rotenburg hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei Rotenburg kam es gegen 7.45 Uhr zwischen den Abfahrten Rotenburg-Mitte und Rotenburg-Ost zu einer Kollision zwischen einem Bus und einem Transporter. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Die Bundesstraße ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. In dem Linienbus waren zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste an Bord. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. (haf)