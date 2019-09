Bad Bentheim ist der letzte niedersächsische Bahnhof vor der Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. (Stephan Röhl/Allianz pro Schiene)

Vor drei Jahren noch war er wegen seiner zugebauten Wartehalle Lachnummer der Nation; jetzt steigt der Bahnhof Bad Bentheim zum großen Vorbild für ganz Deutschland auf. Die gemeinnützige Allianz Pro Schiene kürt die Station an diesem Mittwoch in Berlin zum „Bahnhof des Jahres 2019“. Die zehnköpfige Jury ehrt damit die Willkommens- und Wohlfühlkultur des Verkehrsknotens an der Grenze zu den Niederlanden. „Hier ist alles vorbereitet, um eine Zugfahrt angenehm und in freundlicher Atmosphäre beginnen oder enden zu lassen“, heißt es in der Begründung. „Das Große und Ganze stimmt genauso wie die Details.“ Der Bahnhof Cuxhaven erhält einen Sonderpreis.

Ob moderne Bussteige, sichere Radstation und großer Park & Ride-Parkplatz für Autos draußen oder drinnen die barrierefreie, angenehm klimatisierte Wartehalle mit komfortablen Bänken und kulinarischem Angebot, kostenloser USB-Steckdose und Echtzeitbildschirm: „Hier passt alles zusammen, was einen Bahnhof auszeichnet und zu einem kundenfreundlichen und attraktiven Ort für die Menschen werden lässt“, lobt die Jury aus Fahrgastverbänden, Verkehrsclubs, Naturschützern und Touristikern die Station Bad Bentheim. Dabei war es gerade der Aufenthaltsbereich, der den Bahnhof 2016 zum Gespött machte. Während der Sanierungsarbeiten lagen die bereits modernisierten Bahnsteige deutlich höher als die Wartehalle. Vom Gebäude aus waren während dieser Übergangsphase die Gleise nicht mehr durch die Türen zu erreichen, man hätte durch ein Fenster klettern – oder eben draußen rum gehen müssen. Trotzdem war damals schnell von einem Schildbürgerstreich die Rede. „Letzter Halt – Bad Doofheim“, höhnte die „Bild“-Zeitung. Sogar Medien in China wurden auf die vermeintliche Posse aufmerksam. Die Bürger Bad Bentheims fühlten sich zwar zu Unrecht durch den Kakao gezogen, nahmen die Häme aber bald mit Humor. Inzwischen ziert das berüchtigte Fenster als Ausstellungsstück die Wartehalle; dort können Reisenden und Pendler auch die bissigsten Zeitungskommentare nachlesen. „Die Jury hat auch mit dieser Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, beeindruckt“, heißt es in der Laudatio. Preiswürdig ist allerdings noch etwas anderes. Bad Bentheim gilt als gelungenes Beispiel dafür, dass es mit dem Schienenverkehr in Deutschland wieder aufwärts geht.

Seit Anfang Juli können Personen dank der Reaktivierung der Strecke Bad Bentheim-Nordhorn-Neuenhaus wieder durch die gesamte Grafschaft Bentheim mit dem Zug fahren. Schon seit einigen Jahren gibt es grenzüberschreitende Regionalzüge bis nach Hengelo, in denen Tickets zum Niedersachsen-Tarif gelten. Bad Bentheim ist der 37. Bahnhof, den die Allianz Pro Schiene, ein Bündnis aus Unternehmen, Umweltverbänden, Gewerkschaften, Hochschulen und Verbraucherorganisationen, seit 2004 auszeichnet. Der Bremer Hauptbahnhof durfte sich 2012 mit der Bezeichnung „Bahnhof des Jahres“ schmücken. Neben dem diesjährigen Haupttitel bekommt der Bahnhof Cuxhaven einen Sonderpreis. Damit ehrt die Jury vor allem das bürgerschaftliche Engagement der Genossenschaft „Bürgerbahnhof Cuxhaven“, die die Station zwischen Fischereihafen und Innenstadt vor dem Untergang gerettet habe.

„50 Männer und Frauen ergriffen im April 2013 die Initiative, um den Verfall des Bahnhofsgebäudes und den Verkauf an Finanzinvestoren entgegenzuwirken“, heißt es in der Begründung. „Über fünf Jahre später wurden sie für ihren Mut, ihre Leidenschaft und ihr Durchhaltevermögen belohnt.“ Trotz Rückschlägen hätten sie den frisch sanierten Bahnhof neu eröffnen können. „Heute bereichert ein vitaler, attraktiver Bahnhof das Stadtleben, wo sonst ein austauschbares Einkaufszentrum sich breit gemacht hätte“, freut sich die Jury. „Aus einem als Schandfleck empfundenen Gebäude ist im doppelten Wortsinn ein ‚Bürgerbahnhof‘ geworden, zu dem nicht nur die Reisenden gerne kommen.“

Den Sonderpreis will die Allianz Pro Schiene ausdrücklich als Ermutigung für andere Initiativen zum Erhalt von Bahnhöfen verstanden wissen. „Die Mühe lohnt sich, wie Cuxhaven eindrucksvoll demonstriert.“ Die Genossenschaftsmitglieder hätten Großartiges geleistet. „Von ihrem Engagement profitieren sowohl der Zugverkehr in der Region als auch das städtische Leben in Cuxhaven“, schreibt die Jury. Fehlt zum großen Glück eigentlich nur noch eine Direktverbindung von und nach Bremen. Diese gab es mal in grauer Vorzeit; seit etlichen Jahren müssen Reisende zwischen den beiden Städten immer in Bremerhaven-Lehe umsteigen. Eine Änderung ist allerdings so schnell nicht in Sicht. „Das Problem“, erklärt ein Sprecher der Landesnahverkehrsgesellschaft, „ist die fehlende Elektrifizierung nördlich von Lehe.“