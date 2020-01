Die Deutsche Bahn investiert gut eine Milliarde Euro in Norddeutschland. (Photo by Charles Forerunner on Unsplash)

Die Deutsche Bahn will im laufenden Jahr rund 12,2 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Das wären rund 1,5 Milliarden Euro mehr als 2019 und es würde sich um die bislang größte Stumme handeln, die bei der Bahn jemals für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestanden habe, teilte Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla am Mittwoch in Berlin mit. „Mit diesen Mitteln können wir das Schienennetz weiter auf Vordermann bringen.“

1,1 Milliarden Euro für den Norden

Rund 1,1 Milliarden Euro kommen der Infrastruktur in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen zugute. Etwa 280 Kilometer Gleise, 300 Weichen und 24 Brücken sollen in den vier Bundesländern saniert werden. Laut eigener Aussage sollen 130 Bahnhöfe von „einer kundengerechte Modernisierung“ profitieren. Auf der Strecke zwischen Leer und Bremen werden Brücken, Gleise und Weichen erneuert. Um die Baumaßnahmen vorzubereiten und zu begleiten, stellt die Bahn in diesem Jahr über 600 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.

Regionale Bauvorhaben bei der Bahn 2020 (bahn)

Insgesamt will der bundeseigene Konzern in diesem Jahr rund 1800 Kilometer Gleise und mehr als 1900 Weichen erneuern. 160 Brücken sollen zudem modernisiert werden. Der größte Teil der Summe, rund 5,4 Milliarden Euro, stammt aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die die Bahn im vergangenen Jahr mit dem Bund geschlossen hat, um die bestehende Infrastruktur zu erneuern. 2,2 Milliarden Euro sollen für den Aus- und Neubau eingesetzt werden.

Reisende müssen sich angesichts der Pläne allerdings auf zahlreiche Baustellen einstellen. So sollen etwa zwischen Februar und März Brücken, Gleise und Weichen zwischen Norddeich, Bremen und Rheine erneuert werden. Auf der Strecke zwischen Bremen und Verden werden von Mitte Juli bis Mitte Dezember Lärmschutzwände in Bremen Mahndorf errichtet und die Eisenbahnbrücke Achim erneuert. Im Bremer Hauptbahnhof werden Mitte Mai sieben Weichen erneuert, anschließend werden in Vegesack vom 25. Mai bis zum 15. Juni rund 1,3 Kilometer Gleise und elf Weichen erneuert. Runderneuert wird zudem die Strecke zwischen Mannheim und Stuttgart. Zwischen April und Oktober sollen dort 190 Kilometer Gleise und 54 Weichen saniert werden.