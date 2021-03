Die Deutsche Bahn investiert über eine Milliarde Euro in den Neu- und Ausbau des Schienennetzes in Niedersachsen und Bremen. (Julian Stratenschulte / dpa)

Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr die Rekordsumme von 1,03 Milliarden Euro in den Aus- und Neubau von Strecken und Bahnhöfen in Niedersachsen und Bremen. Mit der Elektrifizierung der Strecke nach Wilhelmshaven und dem zweigleisigen Ausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg beginnen zwei lange angestrebte Projekte, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Komplett erneuert werden bis zum Sommer die Gleise der ICE-Strecke Göttingen-Kassel.

60 Stationen, darunter die Hauptbahnhöfe Hannover und Braunschweig, aber auch kleinere und mittlere Bahnhöfe, werden modernisiert. Fahrgäste sollen durch eine bessere Bauplanung weniger als früher behindert werden, betonte die Bahn. Allerdings lassen sich Streckensperrungen nicht ganz vermeiden.

Deutsche Bahn: Bauarbeiten auch in Bremen und Bremerhaven

Bereits seit dem 7. Januar läuft die Modernisierung von rund 8,5 Kilometern Gleisen zwischen Oldenbüttel und Bremerhaven. Die Arbeiten dauern noch bis Mitte Mai. Ebenfalls in Bremerhaven wird ab Ende Mai der westliche Teil der Eisenbahnbrücke über die Cherbourger Straße erneuert. Die Bauarbeiten sollen rund sechs Monate dauern. Die Arbeiten am westlichen Teil sollen im Februar 2022 starten. Ebenfalls erneuert wird die Eisenbahnbrücke über die Seebaldsbrücker Heerstraße in Bremen. Im Mai sollen hier die ersten vorbereitenden Arbeiten beginnen. Im Dezember sollen in Bremen zudem Erneuerungsarbeiten am elektronischen Stellwerk beginnen.

Gleisarbeiten sind zudem in Verden und Delmenhorst geplant. Vom 1. Juni bis zum 16. Juli werden 5,3 Kilometer Gleise zwischen Dörverden und Verden erneuert, in Delmenhorst werden sieben Kilometer Gleise zwischen Delmenhorst und Bookholzberg ab dem 7. August verlegt.

Die Ausbauten nach Wilhelmshaven und Wolfsburg schaffen die Voraussetzung für eine spürbare Verbesserung des Angebots für Pendler in den Regionen. Die Elektrifizierung ist der letzte Baustein der zweigleisigen Modernisierung der Strecke von Oldenburg nach Wilhelmshaven, die im kommenden Jahr abgeschlossen sein soll. Ab Ende 2024 werden dann durchgehende Regional-Express-Züge von Hannover nach Wilhelmshaven fahren und der Hafenstadt nach vielen Jahren wieder eine überregionale schnelle Bahnanbindung bieten.

Mit dem zweigleisigen Ausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg können künftig alle 30 Minuten Regionalbahnen zwischen beiden Städten pendeln. Auch für ICE-Züge wird ein Nadelöhr beseitigt, bei dem bislang ein verspäteter Zug auch entgegenkommende Bahnen aus dem Fahrplan bringen konnte. Im Frühjahr beginnen bauvorbereitenden Maßnahmen, die Hauptarbeiten Ende Oktober. Hierfür wird die Strecke von Braunschweig nach Wolfsburg für sechs Wochen komplett gesperrt.

Für den Ausbau der ICE-Strecke Hannover-Bielefeld kam erstmals ein Gremium zusammen, an dem Interessengruppen der betroffenen Region beteiligt sind. Über 160 Vertreter begleiten die Bahn künftig bei ihrer Planung auf dem Weg zur besten Streckenführung. Neben Kommunen, Ministerien und örtlichen Politikern sind Fahrgast-, Umwelt- und Wirtschaftsverbände beteiligt. Zunächst will die Bahn ausloten, inwiefern ein Ausbau, Neubau oder eine Kombination von beidem machbar und zweckmäßig ist.