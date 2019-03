Durch die Erneuerung einer Bahnbrücke kommt es zu starken Beeinträchtigungen im Bahnverkehr rund um Hannover. (Julian Stratenschulte/dpa)

Wegen der Erneuerung einer Bahnbrücke in Hannover kommt es vom 6. bis 15. April zu erheblichen Einschränkungen im Fernverkehr der Bahn - auch weit über Niedersachsen hinaus. Während die ICE-Züge zwischen Köln und Berlin wie gewohnt pendeln, werden die anderen Linien umgeleitet oder fallen teilweise aus, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte. Auch im Regionalverkehr gibt es erhebliche Einschränkungen. Während der Arbeiten an der Brücke im Zentrum Hannovers, die bereits im Herbst begannen, ist mit Ausnahme eines einzigen Gleises kein Zugverkehr aus dem Hauptbahnhof Richtung Süden und Osten möglich.

Betroffen von den Ausfällen ist unter anderem die zweistündliche ICE-Verbindung von Bremen nach München. Diese kann laut der Deutschen Bahn nicht aufrechterhalten werden, die Züge verkehren nur zwischen Bremen und Hannover. Reisenden zwischen Bremen und München wird die Fahrt über Hamburg-Harburg empfohlen. Auch die IC-Verbindung zwischen Norddeich, Bremen und Leipzig ist von den Bauarbeiten betroffen. Die Fahrt fällt zwischen Hannover und Braunschweig aus. Die Züge beginnen und enden jeweils in Hannover Hauptbahnhof und Braunschweig, teilte die Bahn mit.

Alle weiteren Auswirkungen können Sie hier nachlesen. (dpa/sei)