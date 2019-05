Auf der Strecke zwischen Delmenhorst und Bookholzberg ist ein ICE liegengeblieben (Stefan Sauer / dpa)

Die Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Delmenhorst ist am Dienstagmorgen erneut gesperrt worden. Davon betroffen sind Züge, die zwischen Hude und Hannover sowie zwischen Delmenhorst und Norddeich-Mole verkehren. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist zwischen Delmenhorst und Bookholzberg ein ICE wegen einer Fahrzeugstörung liegengeblieben - ausgerechnet auf der Teilstrecke, die durch Bauarbeiten derzeit nur eingleisig befahrbar ist. "Eine Hilfslokomotive ist bereits vor Ort und der ICE wird in Kürze zurück nach Delmenhorst gezogen", erklärte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage. Alle Reisenden in dem Schnellzug seien versorgt. Für die Strecke zwischen Delmenhorst und Oldenburg ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Erst am Montag kam es auf dem gleichen Teilabschnitt zu größeren Behinderungen. Grund dafür war ein Unfall. (sei)