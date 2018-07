Symbolbild. (Frank Thomas Koch)

Auf der Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg hat sich am frühen Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Wie die Metronom Eisenbahngesellschaft mbH via mitteilte, gab es in Höhe Scheeßel einen Personenunfall. Die Strecke zwischen Rotenburg und Lauenbrück ist derzeit gesperrt. Pendler, die diese Strecke nutzen, sollten sich auf Verspätungen einstellen. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 9 Uhr andauern. (haf)