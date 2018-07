In Niedersachsen haben Unwetter große Schäden angerichtet. (Christian Butt)

Mehrere Bäume sind während des Unwetters in Niedersachsen auf Bahngleise gestürzt. Die Bahn sperrte die Zugstrecke zwischen Bremen und Hannover teilweise. Auch zwischen Bremen und Hamburg-Harburg kam es zu Behinderungen. Mehrere Bäume blockierten rund um Buchholz die Gleise. "Die Strecken sind mittlerweile wieder ohne Einschränkungen befahrbar", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am frühen Sonntagmorgen.

Auf der Strecke Bremen-Hannover war am Nachmittag zwischen Langwedel und Etelsen knickten auf einer Länge von etwa einem Kilometer mehrere Bäume um und stürzten auf Hochspannungsleitungen und Gleise. Die Leitungen hielten der Belastung teilweise nicht stand und rissen hinab. "Dadurch wurden auch zwei Masten beschädigt", sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Die Fernzüge wurden über Rotenburg umgeleitet. Regionalbahnen fielen aus. Busse brachten Reisende von Bremen nach Verden. Die Nordwestbahn, die ebenfalls Regionalzüge auf der Strecke betreibt, fiel zwischen Verden und Etelsen aus.

Auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg-Harburg musste die Bahn Fernzüge weiträumig über Hannover und Hamm umleiten. Die Sperrung dauerte bis in den Abend, weil Bäume weggeräumt und Oberleitungen überprüft werden müssten.

Auch die Feuerwehren hatten an machen Orten wegen des heftigen Gewitters alle Hände voll zu tun. Im Kreis Verden kippten zahlreiche Bäume um. "Es gab Schäden an Gebäuden, aber keine Verletzten", sagte ein Polizeisprecher in Verden. Auch im Kreis Rotenburg entwurzelte das Unwetter Bäume und ließ Äste abbrechen. Unfälle habe es glücklicherweise bisher nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Ab dem Nachmittag war es in Niedersachsen und Bremen zu Unwettern mit heftigen Güssen und Hagel gekommen. Welche Auswirkungen das Wetter auf die Breminale hatte, erfahren Sie hier. Der Regen brachte jedoch nur vorübergehend Erfrischung. Nachts sollten die Temperaturen zwar bei 17 Grad liegen. Am Sonntag werden aber voraussichtlich wieder um die 30 Grad erreicht, am Montag und Dienstag sollen die Höchstwerte sogar auf 32 bis 35 Grad steigen. Erst ab Mitte der Woche kann das Wetter etwas unbeständiger werden und Regen bringen. (lni)

++ Diese Meldung wurde am 29.07.18 um 8.27 Uhr aktualisiert. ++