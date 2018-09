Der Grund: Markenrechtsverletzung.

Annette und André Engelhardt aus Scholen (Kreis Diepholz), die eine „Ballermann“-Ranch betreiben, halten seit den 1990er-Jahren die Markenrechte an Bezeichnungen wie „Ballermann“ und „Ballermann 6“ und haben schon viele Prozesse dieser Art geführt und gewonnen – jetzt kommt ein weiterer hinzu. Das Urteil vom Donnerstag ist rechtskräftig, die Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen. In der mündlichen Verhandlung in München hatte das Gericht auch ein anderes Urteil für möglich gehalten. Es sei denkbar, dass der Begriff „Ballermann“ inzwischen schon so weit in den deutschen Sprachgebrauch eingezogen sei, dass es sich um eine Beschreibung handle. Letztendlich sah das Gericht die Sache aber dann doch anders.