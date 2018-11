Über dem Steinhuder Meer bleiben Ballonfahrten auch zukünftig verboten. (Z1005 Waltraud Grubitzsch)

Damit wird ein weiteres Mal der Stellenwert des Vogelschutzes im Gebiet des Naturparks Steinhuder Meer unterstrichen.

Zuvor war der Konflikt zwischen Kitesurfern und der Regionsbehörde eskaliert, weil Wassersportler die Grenzen des ihnen zugewiesenen Bereichs immer wieder verletzt hatten. Der auf Niedersachsens größtem See eingesetzte Naturpark-Ranger, der die Verstöße zu ahnden hat, sah sich gar dem Vorwurf ausgesetzt, Kiter in Lebensgefahr gebracht zu haben, indem er ihre Surfbretter mit seinem Boot gerammt habe. Nachdem ein Gericht dem Ranger bereits korrektes Verhalten bescheinigt hatte, beschäftigte das Thema vor Kurzem auch den Landtag in Hannover. Die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stefan Birkner und Gero Hocker (beide FDP) mit dem Titel „Dürfen Ranger Kiter rempeln?“ beantwortete Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) und stellte sich damit hinter den Ranger: „Ein ,Rempeln‘ hat nicht stattgefunden.“ Die Landesregierung habe nichts am Verhalten des Rangers auszusetzen. „Vielmehr hat dieser nach den hier vorliegenden Informationen recht- und zweckmäßig gehandelt.“

Das Naturschutzgebiet Steinhuder Meer birgt Konfliktpotenzial. (Alexander Körner, picture alliance / dpa)

Die Kiterzone sei zwar zum Schutz der Segler, Tretbootfahrer, Schwimmer und anderen Nutzer des Flachwassersees eingerichtet worden, hatte die Umweltfachbereichsleiterin der Region, Sonja Papenfuß, erläutert. Sie weist aber auch darauf hin, dass das Steinhuder Meer wie der Dümmer international bedeutsames Zug- und Rastvogelgebiet sei. In dem Naturpark brüten auch See- und Fischadler, die durch die Drachenleinen gefährdet werden könnten.

Den Vogelschutz hat kürzlich auch das Verwaltungsgericht Hannover vorn angestellt und einem in Neustadt am Rübenberge, am Westufer, ansässigen Unternehmen Ballonfahrten untersagt, die von der Umgebung des Sees aus regelmäßig starteten. Das Verbot, gegen das die Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg zugelassen ist, bezieht sich auf das Europäische Vogelschutzgebiet Steinhuder Meer, zu dem Ballonfahrer künftig Abstand von mindestens 500 Metern halten müssen.

Durch die Ballonfahrten komme es voraussichtlich zu erheblichen Beeinträchtigungen der Vögel, stellte das Gericht fest. Auch sei mitnichten vorrangig die Luftfahrtbehörde zuständig, sondern die Region Hannover als Untere Naturschutzbehörde sei berechtigt gewesen, die entsprechende Anordnung zu treffen, die das Ballonfahren untersagt.