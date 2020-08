Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza. (Julian Stratenschulte/DPA)

Hannover. Unruhe im niedersächsischen Justizministerium: Ressortchefin Barbara Havliza (CDU) feuert ihren Staatssekretär Stefan von der Beck. Nachfolger soll der Abteilungsleiter und frühere Verwaltungsrichter Frank-Thomas Hett werden, der in Göttingen studiert hat. „Nach über 2,5 Jahren der Zusammenarbeit ist es Zeit für eine Veränderung“, erklärte Havliza lapidar.

Hintergrund für die überraschende Personalie, die noch vom SPD/CDU-Kabinett gebilligt werden muss, soll nach Informationen des WESER-KURIER eigenmächtiges Handeln des bisherigen Amtsinhabers in gleich mehreren Punkten gewesen sein. Dabei soll es unter anderem um die interne Organisation der Justizbehörden gegangen sein. Auch politische Einflussversuche des Staatssekretärs bei der Besetzung wichtiger Stellen an den Gerichten und bei den Staatsanwaltschaften spielten offenbar eine Rolle. So untersagte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in zwei Fällen dem Ministerium, Dienstposten zu besetzen, bei denen von der Beck nachträglich die Beurteilung der Bewerber abgeändert haben soll. „Diese Politisierung von Personalentscheidungen in der Justiz muss umgehend gestoppt werden“, forderte Grünen-Fraktionsvize Helge Limburg.