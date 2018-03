Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich in den nächsten Monaten auf zahlreiche Baustellen einstellen. So werden am Bremer Hauptbahnhof 14 Weichen ausgetauscht. (dpa)

Der Bauboom bei der Bahn sorgt nicht nur für Zugausfälle und Zeitverluste. Er erweist sich auch als Job-Motor. „Wir werden unsere Mannschaften deutlich verstärken müssen“, kündigte der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Niedersachsen und Bremen, Ulrich Bischoping, am Mittwoch in Hannover an. In der Hansestadt will das Verkehrsunternehmen 20, in Niedersachsen 110 neue Mitarbeiter für Bauplanung, Projektmanagement und Bauüberwachung anheuern.

Auf fast allen wichtigen Trassen in den beiden Ländern erneuert die Bahn Gleise und Weichen, modernisiert die Leittechnik. Gleich vier Baukorridore mit bundesweiter Relevanz, also mit Auswirkungen tief in den Süden, sind betroffen: die Strecken Bremen-Münster, Bremen-Hannover, Hamburg-Hannover und Hannover-Göttingen. Zum Nadelöhr wird zwischen Ende April und Anfang Mai der Bremer Hauptbahnhof, wenn hier 14 Weichen ausgetauscht werden. An vier Tagen fallen nach Angaben der Bahn dann 135 Nahverkehrszüge aus.

Die Metronom-Eisenbahngesellschaft, die die Regio-Strecke nach Hamburg bedient, rechnet für Bremen allerdings nicht mit Auswirkungen. „Wenn uns gravierende Maßnahmen betreffen, dazu gehören zum Beispiel Zugausfälle, wird uns das lange im Voraus mitgeteilt“, sagt Sprecher Björn Pamperin. „Für dieses Jahr haben wir keine Ankündigungen bekommen.“

Auch der Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN) hat bislang noch keine Informationen von der Deutschen Bahn dazu erhalten, wo und wann zum Beispiel zusätzliche Busse im Berufsverkehr eingesetzt werden müssen, weil Züge ausfallen. „Das ist grundsätzlich genau geregelt und passiert mit ausreichend Vorlaufzeit“, sagt VBN-Sprecher Eckhard Spliethoff. Werden Schienenersatzverkehre eingerichtet, erfahren es die Fahrgäste unter anderem auf der Homepage oder über die App.

Unzureichende Informationen sind eines der Hauptärgernisse

Frühzeitige Planungssicherheit für die Kunden wünscht sich auch Karl-Peter Naumann, Bundesvorsitzender des Fahrgast-Verbandes „Pro Bahn“. „Die Arbeiten der Bahn sind richtig“, sagt er, „weil es wichtig ist, in den Ausbau zu investieren. Es sollte aber zügig geplant und gearbeitet werden. Wenn die Kunden rechtzeitig informiert werden, können sie auch gut mit den Einschränkungen leben.“ Bahn-Manager Bischoping will diese Forderung gern erfüllen.

Schließlich seien neben unpünktlichen Zügen unzureichende Informationen eines der Haupt­ärgernisse bei den Reisenden. Zu Hause per Post und Hotline, am Bahnhof durch aktuelle Aushänge und speziell geschulte „Reisenden-Lenker“ sowie in den Zügen selbst durch Schaffner und Monitore will die Bahn ihre Kunden über mögliche Beschränkungen auf dem Laufenden halten.

Neben neuen Gleisen und Weichen investiert der Konzern auch in den Lärmschutz. Neue Wände will die Bahn nicht nur zwischen Etelsen und Langwedel errichten, sondern vom 29. Juli bis zum 24. September auch in Axstedt zwischen Stubben und Lübberstedt: Der Preis dafür sind allerdings auch hier Zugausfälle im Nahverkehr.

In Bremen selbst will die Bahn an zwei Terminen im April die Hilfsbrücken über die Mühlenfeldstraße in Oberneuland ersetzen. Danach beginnen die Ausbauarbeiten im Straßenbereich. Anfang 2019 werde diese Baumaßnahme abgeschlossen, verspricht die Bahn.

In Bremerhaven soll das Planrechts-­verfahren für die Überführung der Cherbourger Straße noch im ersten Quartal abgeschlossen werden. Die mit rund 14 Millionen Euro veranschlagten Bauarbeiten könnten dann Ende 2018 beginnen und Mitte 2018 abgeschlossen sein, kündigte der Konzern an. Voraussetzung dafür sei allerdings eine enge Abstimmung der gemeinsamen Schnittstellen mit den Verantwortlichen des städtischen Projekts „Hafentunnel“.