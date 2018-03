Das Landvolk fordert den Wolfsbestand in Niedersachsen zu regulieren. (dpa)

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat sich Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) mit Vertretern des niedersächsischen Bauernverbandes Landvolk getroffen, um über die Wolfsproblematik zu sprechen. Die Nutztierhalter erwarten, dass der Minister endlich durchgreift. Lies indes will zunächst einmal das Wolfsmanagement und den Herdenschutz verbessern. Nach Angaben des Wolfsbüros leben inzwischen 14 Rudel mit insgesamt 150 Wölfen in Niedersachsen. Im vergangen Jahr schlug der Wolf 144-mal zu, 321 Schafe und Ziegen wurden gerissen.

Landvolkvizepräsident Jörn Ehlers war bei dem Treffen im Ministerium dabei. Die Tierhalter hätten deutlich gemacht, dass die Zahl der Wolfsrisse für sie nicht mehr tragbar sei. Trotz umfangreicher Aufwendungen für den Herdenschutz, die ein stetiges „Nachrüsten“ erforderlich machten, befürchten sie weitere „Übergriffe“. Im Schadensfall erwarten die Tierhalter einen „deutlich schnelleren und unbürokratischeren Ausgleich“. Ehlers: „Der rasante Anstieg der Population und insbesondere wiederholt auffällig gewordene Wölfe müssen letztlich auch eine Entnahme von Wölfen gestatten.“

Lies: Erfolg für den Naturschutz

„Die Sicherheit des Menschen steht an erster Stelle. Wir müssen aber auch die Nutztiere vor dem Wolf schützen“, betont Lies gegenüber dem WESER-KURIER. Deshalb seien die Herdenschutzmaßnahmen ebenso wichtig, wie der Umgang mit Wölfen, die trotzdem erhebliche Probleme machten. Aber auch ein Umweltminister kann den in Europa streng geschützten Wolf nicht ohne Grund abschießen lassen. Deshalb wirbt Lies dafür, die Rückkehr des Wolfes als einen Erfolg für den Naturschutz zu akzeptieren. Um mehr über die Wildtiere zu erfahren, will Lies je einen Wolf in jedem der 14 Rudel mit einem Sender versehen lassen.

Um den Nutztierhaltern entgegen zu kommen, plant Lies, die „Richtlinie Wolf“ zu überarbeiten. Wer durch einen Wolfsriss geschädigt wurde, soll künftig schneller und vor allem unkomplizierter Geld vom Land Niedersachsen erhalten. Auch bei den Herdenschutzmaßnahmen will Lies die Nutztierhalter unterstützen. Schon heute wird der Bau von Schutzzäunen oder die Anschaffung von Hütehunden vom Land gefördert. Wer seine Tiere nicht entsprechend schützt, bekommt auch keine Entschädigung.

Nach Ansicht des Landvolks kann eine wolfssichere Umzäunung aller Weiden in Niedersachsen nicht die Lösung sein. Für Deichschäfer und Rinderhalter seien wolfsabweisende Zaunbauten keine Option. Die rund 10 000 Hobbyschafhalter könnten den Herdenschutz schon gar nicht leisten. Zudem verschandelten die Schutzzäune die Landschaft. „Es stellt sich die Frage, ob in Kürze auch Dörfer und Bauernhöfe verbarrikadiert werden sollen“, heißt es in einer Mitteilung des Landvolks. Der Verband fordert, dass unverzüglich Maßnahmen zur Regulierung des Wolfsbestandes ergriffen werden.

Obergrenze für Wölfe

Sollte der Bestand weiter steigen, kann sich der Minister eine „Obergrenze für Wölfe“ wie in Frankreich vorstellen. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) in Niedersachsen, Ottmar Ilchmann, hält das für sinnfrei: „Was, wenn ausgerechnet der älteste Wolf im Rudel erschossen wird?“ Dann könnten die jungen Wölfe nicht mehr von ihm lernen, dass sie Schutzzäune besser meiden. „Wo soll die Obergrenze liegen?“, fragt ein ehrenamtlicher Wolfsberater den Minister in einem offenen Brief. Die Bestände würden ohnehin durch Verkehrsunfälle auf ein Zehntel dezimiert. In diesem Jahr starben bereits neun Wölfe auf Niedersachsens Straßen.

Nachdem der Wolf bis zum Jahr 2000 in Deutschland als ausgestorben galt, leben inzwischen etwa 150 Wölfe in Niedersachsen. Das sind drei Mal so viele wie vor drei Jahren. Auch wenn das Umweltministerium keine Prognose zur weiteren Entwicklung der Population in Niedersachsen wagt, gehen die Experten davon aus, dass ein unbegrenztes Wachstum schon deshalb nicht möglich ist, weil bereits sesshaft gewordene Tiere ihr Territorium verteidigen. Die Jungwölfe werden wohl weiterziehen – wie ihre Vorfahren, die vom Baltikum über Polen nach Deutschland kamen.