Das Landesamt für Verbraucherschutz (Laves) fand teilweise in gefrorenen Mais- und Gemüsemischungen gefährliche Bakterien.

Falscher Schinken, Schummel-Fisch und gefährliche Tiefkühlkost: Niedersachsens Lebensmittelbehörden haben im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Verstöße festgestellt. Bei 61.729 Kontrollen in 38.838 Betrieben gab es 31.266 Fälle von Keim-Belastung, Verunreinigung oder falscher Kennzeichnung. Die Beanstandungsquote lag damit bei 51 Prozent. Dies ergibt sich aus dem neuen Verbraucherschutzbericht, den Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitag in Hannover präsentierte.

Vor allem tiefgekühltes Gemüse wird seinem guten Ruf nicht immer gerecht; der Gesundheitstrend zu Rohkost für Salate oder Smoothies könnte sich schnell ins Gegenteil verkehren. So fanden die Prüfer vom Landesamt für Verbraucherschutz (Laves) in 13 von 38 untersuchten Proben von gefrorenen Mais- und Gemüsemischungen das gefährliche Bakterium Listeria monocytogenes. Diese Keime können unter anderem Erbrechen, Durchfall und Fehlgeburten auslösen.

„Tiefkühlgemüse ist nicht zum Rohverzehr geeignet“

Zwar lagen die Keimgehalte in keinem Fall über der für ein Krankheitsrisiko kritischen Grenze. Dennoch empfahl Laves-Präsident Eberhard Haunhorst immer ein ausreichendes Garen. „Tiefkühlgemüse ist nicht zum Rohverzehr geeignet.“ Besondere Vorsicht ist laut Laves bei tiefgefrorenen Kräutern geboten, da diese in der Regel nicht erhitzt würden. So fanden die Experten in einer Probe Petersilie eine bedenkliche Menge an gesundheitsschädlichen E.coli-Bakterien. Das betroffene Unternehmen musste einen Rückruf veranlassen. Weitere Untersuchungen sollen jetzt zeigen, ob es sich um einen Einzelfall oder ein Dauerrisiko handele.

Um Kunden-Täuschung ging es bei den landesweit gezogenen Proben von angeblichem Kochschinken. Sowohl im Einzelhandel als auch in der Gastronomie verbargen sich häufig andere Produkte dahinter: Formfleisch-Schinken, der aus Schinkenteilen zusammengefügt war oder – noch schlimmer – Kochpökelerzeugnisse, die aus Fleischmasse, viel Wasser und Eiweißschaum sowie Bindemitteln bestehen. „Das hat mit Schinken nicht viel gemeinsam und darf nicht so heißen“, betonte das Laves. Auch als Belag auf einer „Schinken-Pizza“ sei dieses Produkt nicht zulässig. Schummeleien gab es auch bei Meerestieren. Statt des angebotenen teuren Seezungenfilets landete in einem Restaurant Billig-Pangasius aus asiatischer Aqua-Kultur auf dem Teller. Der Gast hatte aber Verdacht geschöpft und die Behörden alarmiert. Der Landkreis ahndete den Fall mit einem Bußgeld.

Insgesamt leiteten die Behörden im vergangenen Jahr 534 Bußgeld- und 105 Strafverfahren wegen Hygienemängeln und falscher Bezeichnung ein. Diese im Vergleich zu allen Kontrollen geringe Zahl zeige, dass es sich bei der Masse der Beanstandungen eher um geringe Verstöße handele und das Überwachungssystem gut funktioniere, meinte Ministerin Otte-Kinast.

Der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Hubert Meyer, kritisierte dagegen die hohe Quote an amtlichen Rügen. „Das sehen wir mit großem Missvergnügen.“ Meyer forderte vom Land deutlich mehr Geld und Personal für die Überwachung von Lebensmitteln und Tierschutz. Nur so könne man Verstöße besser ahnden und verhindern. Derzeit sind nach seinen Angaben in den Veterinärbehörden des Landes rund 1600 Mitarbeiter, darunter gut 500 Tierärzte beschäftigt.