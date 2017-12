Fehler eines Beamten sind Ermittlungen zufolge der Grund für einen versehentlichen Schuss aus einer Maschinenpistole der Polizei nahe des Weihnachtsmarktes in Hannover. Nach einer Untersuchung könne ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, teilte die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) am Mittwoch mit.

"Auf Grundlage der mir nun vorliegenden Untersuchungsergebnisse gehe ich in beiden Fällen von Handhabungsfehlern aus, die nicht passieren dürfen", sagte Polizeipräsidentin Christiana Berg. Der Schuss hatte sich am Montag vergangener Woche am Rande des Weihnachtsmarktes gelöst. Am Mittwoch gab es einen ähnlichen Zwischenfall mit einer Waffe des Typs MP5 vom Hersteller Heckler & Koch auf einem Polizeigelände. Verletzt wurde niemand.

"Obwohl die Einsatzkräfte der ZPD nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen Bedrohungslage in Deutschland bereits über ein hohes Maß an Handlungssicherheit im Umgang mit der MP 5 verfügen, werden wir unsere Standards jetzt noch weiter erhöhen", sagte Berg. Solche Vorfälle dürften sich nicht wiederholen. Schusswaffentrainer würden bereits an einer Anpassung der Aus- und Fortbildungskonzepte arbeiten.

Die Beamten mit Maschinenpistolen stehen nach Polizeiangaben zur Sicherheit an verschiedenen Kontrollpunkten und patrouillieren nicht auf dem Weihnachtsmarkt zwischen den Besuchermengen. Die Waffen seien dabei durchgeladen und gesichert, um im Notfall eine schnelle Reaktionszeit zu garantieren. Auf den Weihnachtsmärkten vieler Städte in Deutschland waren die Sicherheitsvorkehrungen nochmals verschärft worden, nachdem es vor einem Jahr zu dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz gekommen war. (dpa)