Mehrere Kommunen und die Region Hannover wollen Dienstautos außerhalb der Dienstzeiten privaten Nutzern zur Verfügung stellen. Dazu könnte eine ganze Flotte von E-Autos angeschafft werden. (dpa)

Die Region Hannover gibt Gas beim Thema Teilauto. Dabei wird es höchste Zeit, endlich durchzustarten: Vor vier Jahren hat die Regionsversammlung einen „Masterplan Shared Mobility“ beschlossen. Erklärtes Ziel ist es damit, „bis 2020 möglichst allen 20 Umlandkommunen Carsharing-Angebote als Baustein des Mobilitätsverbunds – in Ergänzung zu ÖPNV, Fahrrad und Taxi – einzurichten“. Mehrere Kommunen und die Region Hannover wollen nun Teilautos in ihre Fuhrparks aufnehmen, die außerhalb der Dienstzeiten privaten Nutzern zur Verfügung stehen sollen. Jetzt wird europaweit nach einem Carsharing-Anbieter gesucht, der die variable Autonutzung im Alltag organisiert.

In kleineren Städten und Gemeinden scheitere Carsharing häufig „an einer zu geringen Auslastung der Fahrzeuge in der Startphase“, weiß Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Mithilfe der Verwaltungsmitarbeiter will er dem Modell Anschub verschaffen: Die Städte Burgwedel, Gehrden, Springe und Neustadt am Rübenberge wollen künftig Teile ihrer Fuhrparks für die öffentliche Nutzung bereitstellen. Die Service-Gesellschaft Klinikum Region Hannover und die Verwaltung der Region Hannover beteiligen sich an ihren Standorten in Neustadt an dem Pilotprojekt.

Die frühere Kreisstadt, am nordwestlichen Regionsrand gelegen und immerhin rund 30 Kilometer von Hannovers City entfernt, hat bereits Erfahrung mit dem Thema: Neustadt am Rübenberge hatte vor Jahren mal einen Parkplatz am Bahnhof für ein Carsharing-Unternehmen reserviert. „Das ging aber nicht gut“, sagt Stadtsprecher Stefan Bark. Den Grund hat Verkehrsdezernent Franz genannt und setzt nun auf die „Integration von Carsharing-Fahrzeugen“ in kommunale und betriebliche Flotten. „Die Kommunen und das Klinikum fungieren bei diesem Modell als Ankerkunden, denen die Autos während der Dienstzeiten exklusiv zur Verfügung stehen“, heißt es in einer Regionsmitteilung. Im Herbst soll es losgehen mit „bis zu 13 Carsharing-Fahrzeugen an acht Standorten in den vier Kommunen“.

"Eine Flotte kaufen"

Sich übers Wochenende dann vielleicht mal einen Bagger oder einen Müllwagen auszuleihen – das liegt allerdings nicht drin. Lediglich Fahrzeuge ohne Sonderausstattung stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Auch die Fahrt in die Disco mit der schicken gelben Rundumleuchte auf dem Autodach steht nicht zur Debatte. „Das Spektrum reicht vom Zweisitzer bis zum Kombi“, heißt es bei der Region.

Stefan Bark kann das präzisieren: Um „Kleinstwagen“ gehe es in Neustadt am Rübenberge, „der mit 34 Stadtteilen auf 357 Quadratkilometern größten Stadt Niedersachsens“. Dort habe man untersucht, womit man günstiger fahre: Wenn die Bediensteten, wie bislang, gegen Kostenerstattung ihre Privatfahrzeuge einsetzen oder wenn die Stadt Autos kauft. Antwort: „Eine Flotte kaufen“, sagt Bark. „Wir haben derzeit vier Verwaltungsstandorte in der Stadt, bei den beiden großen fiel die Grobanalyse klar aus.“

Bislang habe es neben den Bauhoffahrzeugen lediglich zwei Dienstwagen gegeben: den von Bürgermeister Uwe Sternbeck und den des städtischen Boten. Nun sollen 14 Autos beschafft werden. „Weil wir viele Feldwege haben“, wird es ein geländetaugliches Modell geben, das aber nicht geteilt werden soll, und 13 Kleinstwagen. Fünf davon können ausgeliehen werden. „Sie werden nur stundenweise für Dienstfahrten benötigt, um die Nachfrage in Spitzenzeiten abzudecken.“

„Das gibt es häufig in ländlichen Bereichen, dass Kommunalverwaltungen Carsharing unterstützen“, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbandes Carsharing, Gunnar Nehrke – allerdings, ohne dass ihm ein weiteres Beispiel aus Niedersachsen einfiele. „In der Regel ist das eine Win-win-Situation, Carsharing ist billiger als ein eigener Fuhrpark. Wie herum man die Sache angeht, ist eigentlich egal: Entweder stehen Behördenfahrzeuge dem Pool zur Verfügung, oder die Behörde ist Ankerkunde mit einer Blockbuchung der Fahrzeuge während der Dienstzeit.“

"Das kleine E-Auto hat uns allen gut gefallen"

In Gehrden, am südwestlichen Stadtrand Hannovers gelegen und 43 Quadratkilometer klein, werden ganz andere Prioritäten gesetzt als in Neustadt am Rübenberge – im selben Pilotprojekt. „Wir hatten einen gasbetriebenen Wagen geleast und ein kleines ­E-Auto, das ebenfalls bei der Klimaschutzagentur geleast war, einem Tochterunternehmen der Region Hannover“, sagt Stadtsprecher Frank Born.

Bürgermeister Cord Mittendorf habe sich die Förderung der E-Mobilität in der Kleinstadt auf die Fahnen geschrieben. Deshalb gebe es bereits ein Dienst-E-Bike in Gehrden, bald komme ein öffentliches Lastenfahrrad mit elektrischer Unterstützung hinzu. „Und wenn auch die Verträge für die 13 Erdgasfahrzeuge der städtischen Sozialstation auslaufen, wird überlegt, auf E-Autos umzusteigen.“ Als einziges Auto stehe den Bediensteten der Gehrdener Stadtverwaltung gegenwärtig ein Diesel-Transporter zur Verfügung. Der passt so gar nicht ins Bild des Fuhrparks. „Das kleine E-Auto hat uns allen gut gefallen“, sagt Frank Born, „wir könnten zwei Kleinstwagen gebrauchen.“ Diese Fahrzeuge sollten dann ins Car-­Sharing übernommen werden. „Wir wollen auch zwei E-Ladesäulen auf Supermarktparkplätzen einrichten, nicht auf dem Rathaus-Hinterhof, wo sie keiner sieht.“

In Neustadt am Rübenberge soll allein durch die Anschaffung moderner Fahrzeuge der jährliche Kohlendioxidausstoß an den beiden großen Standorten von 42,33 Tonnen auf 29,67 Tonnen sinken. Ausgangsdaten der Berechnung seien Durchschnittswerte, die sich zusammensetzten aus den Werten der bislang eingesetzten Privatfahrzeuge, sagt Stefan Bark – vom Elektroauto bis zum Uralt-Diesel.