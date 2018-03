Die Mutter von Dschungelcamp-Teilnehmerin Nathalie Volk im Landgericht Lüneburg. (dpa)

Das Landgericht Lüneburg hat eine 48-jährige Lehrerin aus Soltau für schuldig befunden, sich ein falsches Gesundheitszeugnis erschlichen zu haben, um ihre Tochter für Dreharbeiten ins Dschungel-Camp nach Australien zu begleiten. Dabei fiel die Geldstrafe geringer aus als in erster Instanz, aber das spielt kaum eine Rolle. Wer sich krankschreiben lässt, wenn es zuvor mit dem Sonderurlaub nicht geklappt hat, wirkt unglaubwürdig. Ob die Beamtin am Ende aus dem Dienst entfernt wird, darüber entscheidet das Verwaltungsgericht zwar erst im Juni, aber nach dem Urteil vom Dienstag dürfte ihre berufliche Zukunft verbaut sein.

Wenn sie tatsächlich unter einem Burn-out gelitten hat, war der Aufenthalt im sonnigen Australien sicher gut für sie. In diesem Fall hätte sie sich aber nicht erst wenige Tage vor Abflug krankschreiben lassen und vor allem die Ärzte über die bevorstehende Reise informieren sollen. Den Urlaub im Nachhinein vor Gericht als Therapie zu deklarieren, geht gar nicht. Leidtragende waren am Ende die Schüler, die mitten in der Abiturvorbereitung auf ihre Lehrerin verzichten mussten. Pflichtbewusstsein sieht anders aus.