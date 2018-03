So soll Bernie zu Lebzeiten ausgesehen haben. (dpa)

Die Ostfriesen nennen ihn liebevoll Bernie. Der Mann von Bernuthsfeld bei ­Aurich ist neben Moora aus dem Uchter Moor bei Nienburg und dem Roten Franz aus dem Emsland die wohl bekannteste Moorleiche Niedersachsens. Jetzt haben Restauratoren mit viel Sinn fürs Detail seine Kleidung rekonstruiert. Mehr als 100 Stunden haben der Hildesheimer Restaurator Jens Klocke und die Textil-Archäologin ­Katrin Kania aus Erlangen gebraucht, um das 1200 Jahre alte Outfit nachzubilden.

Zu sehen sind Bernies neue Kleider im Ostfriesischen Landesmuseum in Emden. Bislang konnten Besucher den Mann von Bernuthsfeld vor allem in einer Vitrine bestaunen. Dort liegen seine braunen Gebeine in einem grünen Grab aus Moos. Zusammen gekauert gibt der im Moor konservierte Leichnam ein eher trauriges Bild ab.

In seinem Schädel klafft ein großes Loch. Zwei Torfstecher, die ihn 1907 entdeckten, haben ihm vermutlich einen Spaten über den Kopf zogen. Bernie war und ist der gruselige ­Höhepunkt eines jeden Schulausflugs in das Ostfriesische Landesmuseum in Emden. Daran haben auch die neuen Ausstellungsräume nur wenig geändert.

Buntes aus Baumwolle lag im trend

Jetzt aber können Besucher Bernie direkt in die Augen schauen und ihn betrachten, wie er zu seiner Zeit, im frühen Mittelalter sehr wahrscheinlich als lebendiger Mann ausgesehen hat: groß, schlank und blond. Das hatte die forensische Analyse ergeben. Kopf und Gesichtszüge wurden in einem 3D-Modell nachgebildet.

Das Modell sitzt nun auf einer Schaufensterpuppe, die Bernies neue Kleider trägt. Der Mann aus dem Moor präsentiert die Mode des frühen Mittelalters. Buntes aus Baumwolle lag offenbar im Trend. Bernie trägt eine Tunika, die aus 20 verschiedenen Stoffen zusammengesetzt wurde – ein bunter, auffälliger Poncho. „Vielleicht war der Mann von Bernuthsfeld ein wandernder Geschichtenerzähler“, vermutet die Archäologin.

Für sie hat jeder einzelne der 46 Flicken eine eigene Geschichte. Unterschiedliche Gewebe und Stiche erzählen von Kreativität in Gelb, Grün, Braun und Blau. Beim Fund war das Schultercape weniger farbenprächtig, weil die Moorsäure der Farbe die Intensität nahm. Bei der originalen Tunika, die ebenfalls im Museum ausgestellt ist, überwiegen denn auch triste Brauntöne.

Großer Mantel aus Schafwolle

Bernie aber trug nicht nur den Umhang, sondern auch ein knielanges Kittelhemd, ­Wickelbinden um Füße und Unterschenkel sowie einen Mantel aus Schafswolle. „Etwas rätselhaft ist der große Mantel“, meint ­Kania. Die fast zwei mal zwei Meter große Webarbeit zeugt von handwerklichem Wissen und Können im Frühmittelalter.

Ob der Mann aus dem Moor den Mantel zu Lebzeiten getragen hat oder ob es sich um eine Grabbeigabe handelt, ist für die Wissenschaftler nicht mehr festzustellen. Für Museumsdirektor Axel Jahn jedenfalls wird „ein Stück frühmittelalterliche Wirklichkeit greifbar“. Und die bestand nicht aus kratziger Jute, sondern aus weicher Baumwolle.

Lange hatten die Forscher geglaubt, ­Bernie sei höchstens 1,65 Meter groß gewesen. Tatsächlich aber waren seine Knochen im Moor geschrumpft. Moorsäuren hatten das Calcium aus den Knochen gelöst. Heute schätzen die Wissenschaftler seine Körpergröße auf 1,85 Meter. Das unterstreichen auch die Tunika und der Mantel, die auf einen eher hochgewachsenen Mann als Träger schließen lassen.

Älteste Moorleiche Niedersachsens

Bernie ist vielleicht nicht die älteste Moorleiche Niedersachsens, aber sicher eine der am besten erforschten. Fünf Jahre lang hatten Wissenschaftler ihn unter die Lupe genommen, bevor er vor zwei Jahren zurück ins Museum kam. Bernie war beim Röntgen im Computertomografen, zur DNA-Analyse. In der Ausstellung erfährt der Besucher mehr über seine Krankheiten, indem er die Knochen in einer CT-Nachbildung betrachten kann. Diese verraten viel über Kinderkrankheiten, Arthrose und Krebs.

Die Brüder Rolf und Ehme de Jonge, die damals bei Tannenhausen im Moor zufällig auf Bernie stießen, konnten nicht ahnen, welch bedeutenden Fund sie gemacht hatten. Die Torfstecher hatten ihre Entdeckung zunächst sogar verheimlicht, aus Angst, des Mordes bezichtigt zu werden. Ganz so abwegig war die Sorge nicht, schließlich ermittelte die Polizei lange im Fall Moora, bis sich herausstellte, dass es sich um eine Moorleiche handelte. Der Leichnam des Mädchens war bei Torfabbauarbeiten im Jahr 2000 im Uchter Moor bei Nienburg an der Weser entdeckt worden. Damals war Moora schon mindestens 2600 Jahre tot.

Moora ist die wohl älteste Moorleiche Niedersachsens. 2011 überraschten die Forscher mit einer Rekonstruktion vom Gesicht des Mädchens aus der Eisenzeit. Sie soll im Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover neben dem Roten Franz ausgestellt werden. Etwa 60 Moorleichenfunde sind in Niedersachsen dokumentiert, davon sind allerdings nur 15 mehr oder weniger gut erhalten.