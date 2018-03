Hergestellt wurden sie laut Foodwatch in Delmenhorst. Fahrlässig seien „die Möglichkeiten schwerwiegender Erkrankungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern in Kauf genommen worden“, heißt es in dem Beschwerdetext, der sowohl an Oberbürgermeister Axel Jahnz als auch an die niedersächsische ­Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast ging.

„Per Gesetz sind Unternehmen dazu verpflichtet, im Falle eines Rückrufs genau und effektiv zu informieren. Das Unternehmen hat seine Pflicht entgegen der guten fach-lichen Praxis sträflich vernachlässigt, weil die Kontrollbehörde es zuließ und nicht mit einer Anordnung nachhalf“, kritisierte Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker. Die Bakterien können die Infektionskrankheit Listeriose auslösen, insbesondere Schwangere, Säuglinge und immungeschwächte Menschen sind gefährdet, von der oftmals schwer verlaufenden Krankheit, die in Einzelfällen zum Tod führt, befallen zu werden. Meist macht sich die Erkrankung innerhalb von 14 Tagen bemerkbar, Durchfall und Fieber sind Symptome. Bei Schwangeren können auch ungeborene Kinder geschädigt werden, ohne dass die Symptome auftreten.

In der Pressemitteilung der Zur-Mühlen-Gruppe am 29. Dezember des Vorjahres hieß es lediglich: „Verbraucher, die diese Produkte gekauft haben, werden gebeten, diese nicht zu verzehren.“ Eindeutig zu wenig in den Augen von Foodwatch-Chef Rücker. Diese Kritik kann Markus Eicher, Sprecher von Könecke, dem Hersteller der Fleischwaren, nicht teilen. „So zu tun, als hätten wir die Verbraucher nicht ausreichen gewarnt, ist nicht korrekt.“ So hätte es in der Presseinformation eigentlich ausgereicht, nur auf „mikrobiologische Verunreinigungen“ hinzuweisen. Stattdessen wurde explizit darauf hingewiesen, dass es sich um Listerien handelte. „Wir haben uns also intensiv bemüht und breit informiert.“ Foodwatch trage jetzt eine Kampagne für eine neue gesetzliche Regelung auf dem Rücken von Könecke aus.