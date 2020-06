Blick in den Innenhof von Schoss Herzberg vor Beginn der Sanierungsarbeiten. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers will sich diese Woche vor Ort über den Fortschritt der Baumaßnahmen informieren. (Peter Steffen)

Hannover. Eine geplante Visite von Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) im Schloss Herzberg sorgt für Ärger. Für den Termin am kommenden Freitag in der gleichnamigen Stadt am Harz wurden die örtlich zuständigen Landtagsabgeordneten kurzerhand ausgeladen. „Ich bitte Sie um Ihr Verständnis, dass eine Teilnahme an dem Besuch nicht möglich ist“, schrieb eine Ministeriumsmitarbeiterin unter anderem an die Parlamentarier Stefan Wenzel (Grüne) und Christian Grascha (FDP). Dies sei dem „einheitlichen Vorgehen der niedersächsischen Landesregierung in Bezug auf die Corona-Pandemie“ geschuldet.

Abstandsregeln und Maskenpflicht könnten eingehalten werden

Diese Begründung aber hält Wenzel für „vorgeschoben“ – zumal örtliche Medienvertreter durchaus eingeladen sind. Es gebe unzählige Beispiele für Termine von Ministern mit Gästen und Begleitung. Die Einhaltung des Maskengebots und der Abstandsregeln könne gerade in dem weiträumigen Renaissance-Fachwerkbau mit seinen 180 Zimmern und vielen Freiflächen gut gewährleistet werden, erklärt der Abgeordnete. „Es ist schon seltsam, wenn die Landesregierung allenthalben für mehr Lockerung plädiert und ausgerechnet für das Parlament die Regeln noch verschärft“, kritisiert Wenzel. „Das wirkt fast feudal. Der grüne Haushaltsexperte hegt einen Verdacht: „Herr Hilbers wünscht sich offenbar keine unliebsamen Fragen, wenn er sich vor Ort für die Bereitstellung von Millionensummen für die Sanierung der Anlage feiern lassen will.“ Dieses Vorgehen widerspreche jedoch der üblichen Praxis, wenn Regierungsmitglieder in den Regionen Projekte besuchen, die aus Haushaltsmitteln des Landes finanziert werden. Im Übrigen stelle sich die Frage der Prioritäten. „Vielleicht wäre ein Besuch des Finanzministers im sanierungsbedürftigen OP-Saal der Universitätsmedizin Göttingen sinnvoller als ein Ausflug zum Schloss im Harz.“ Wenzel beschwerte sich im Ministerium.

Eine Sprecherin dort weist die Vorwürfe zurück. Gleichzeitig deutet sie aber – auf Anfrage des WESER-KURIER – ein Einlenken an. Der Minister werde sich vor Ort über den Fortschritt der Arbeiten im landeseigenen Schloss informieren. Damit wolle er vermitteln, dass auch in Zeiten der Corona-Krise das Staatliche Baumanagement ein verlässlicher Partner für Handwerk und Bauwirtschaft bleibe. Die Absage an die Mitglieder des Landtags diene dem Gesundheitsschutz der Teilnehmer. Gleichwohl prüfe man im Rahmen der landesweiten Lockerungen fortlaufend auch diese Praxis. Dazu gebe es an diesem Montag neue Gespräche, berichtet die Beamtin: „In Anbetracht der großzügigen Räumlichkeiten in Herzberg bin ich optimistisch, dass wir zu diesem Termin doch alle örtlichen MdLs einladen können.“

Das marode Welfenschloss, dessen Anfänge mehr als 900 Jahre zurückliegen und das heute neben einem Museum auch ein Restaurant beherbergt, bereitet seinem Eigentümer Niedersachsen schon seit vielen Jahren Kummer. Nachdem 2005 ein Verkauf und die Idee eines privaten Hotelbetriebs gescheitert waren, drehte das damalige Kabinett von Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) den Geldhahn zu; der Bau verfiel zusehends.

Nach dem Regierungswechsel 2013 nahm sich dann Rot-Grün des früheren Prachtbaus an. SPD-Finanzminister Peter-Jürgen Schneider machte im Doppelhaushalt 2017/2018 insgesamt 7,5 Millionen Euro für die Sanierung der Gebäudehülle des Uhrenturms und des Marstallflügels locker. Dabei sprach er von „einem wichtigen Impuls für Südniedersachsen“. Seitdem flossen weitere Mittel in den Unterhalt des Schlosses; der Sanierungsbedarf insgesamt wird auf über 20 Millionen Euro geschätzt.