Sie hatte das Buch mit Liedern, Gebeten und Bibeltexten in Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch und Tigrinya (Eritrea) gemeinsam mit dem Bistum Hildesheim herausgegeben.

„Das wird sehr gut nachgefragt und von evangelischen Kirchen in ganz Deutschland bestellt“, sagte Sabine Brandt vom Arbeitskreis Migration der Landeskirche. Auch katholische Gemeinden greifen bundesweit auf das in Niedersachsen erstellte Buch zurück. „Das wird auch in anderen Diözesen bestellt und ist dort auf Interesse gestoßen“, sagte der Hildesheimer Bistumssprecher Volker Bauerfeld. Das Buch sei in der Seelsorge mit Flüchtlingen eine große Hilfe.

Da mit den Flüchtlingen auch viele Christen nach Deutschland gekommen waren und auch etliche Muslime sich zum Übertritt zum christlichen Glauben entschieden, gab es in den Gemeinden den Ruf nach geeigneten Texten für Gottesdienstfeiern.