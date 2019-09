Im Harz

Bis zu 100 Soldaten im Einsatz gegen Borkenkäfer

Im Kampf gegen den Borkenkäfer im Ostharz will die Bundeswehr bis zu 100 Soldaten einsetzen. Das kündigte das Landeskommando am Dienstag bei einem Erkundungstermin der Lage in Harzgerode an.