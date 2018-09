Andrang beim Tag des Denkmals

Blicke hinter verschlossene Türen

Hannover/Bremen. Zahlreiche Menschen haben am Sonntag in Niedersachsen und Bremen Einblicke in sonst verschlossene historische Bauwerke bekommen. Der niedersächsische Kulturminister Björn Thümler (CDU) eröffnete den Tag des Offenen Denkmals im Haus Elsfleth des Schifffahrtsmuseums an der Unterweser.