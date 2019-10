Silvia Breher (CDU) wurde wegen des Wechsels von Ursula von der Leyen nach Brüssel als stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei nominiert. (Soeder/DPA)

Hannover. Es soll ein Signal für mehr Frauen in Führungspositionen sein, es soll aber auch einen frischeren Politikstil symbolisieren: Die CDU Niedersachsen hat die 46-jährige Bundestagsabgeordnete Silvia Breher aus Löningen (Landkreis Cloppenburg) als neue Vizevorsitzende der Bundespartei nominiert. Die Rechtsanwältin und Mutter von drei kleinen Kindern soll auf diesem Posten Ursula von der Leyen ablösen, die neue Präsidentin der EU-Kommission in Brüssel wird und deshalb ihr Parteiamt abgibt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie die großen CDU-Landesverbände unterstützen nach Informationen des WESER-KURIER Brehers Bewerbung auf dem Bundesparteitag am 22. und 23. November in Leipzig.

„Ich freue mich sehr und bin dankbar, dass mir zugetraut wird, dieses Amt auszufüllen“, erklärte Breher am Montag. „Dieses Vertrauen in meine Person möchte ich nutzen, um auch die Delegierten auf dem Bundesparteitag von mir und meinen Ideen für eine moderne CDU zu überzeugen.“ Ihr sei wichtig, dass politische Entscheidungen in der Praxis sinnvoll und praktisch umgesetzt werden könnten. „Politik muss für mich transparent, zuverlässig und nah am Menschen sein.“ Neben Landwirtschaft und Tierschutz betrachtet die Abgeordnete, die mit ihren punkig hochfrisierten und blondierten Haaren nicht gerade dem klassischen Bild hochrangiger Christdemokratinnen entspricht, Frauenpolitik als einen ihrer Schwerpunkte. „Mit geht es um das Aufbrechen eines gesellschaftlichen Rollenbildes und um die Abschaffung der Diskriminierung im Alltag, die Unterdrückung und die Gewalt gegen Frauen“, schreibt die Katholikin auf ihrer Internetseite.

Die frühere Geschäftsführerin des Kreislandvolkverbandes Vechta ist erst 2017 in den Bundestag eingezogen – als Direktkandidatin des Wahlkreises Cloppenburg/Vechta heimste sie damals mit 57,7 Prozent das beste CDU-Erststimmen-Ergebnis in ganz Deutschland ein. Zuvor hatte sie in der CDU-Hochburg in einer innerparteilichen Urwahl drei männliche Mitbewerber mit deutlichem Abstand aus dem Feld geschlagen. Im Parlament sitzt die außerhalb ihres heimatlichen Wahlkreises kaum bekannte Breher in den Ausschüssen für Familie und Frauen sowie für Ernährung und Landwirtschaft. Dort macht sie nach Angaben von Parteifreunden einen sehr soliden Job. Erst jüngst hatte sie eine Blockade des SPD-Koalitionspartners beim leichteren Abschuss von Problem-Wölfen kritisiert.

Ihren Blitzaufstieg verdankt Breher freilich mehr dem Regional- und Geschlechterproporz innerhalb der CDU. „Wir Niedersachsen haben gesagt, wir wollen mehr Frauen in der Politik. Und daran halten wir uns“, erklärte CDU-Landeschef Bernd Althusmann, der sich angesichts magerer Quoten im Landtag und in den Kommunalparlamenten einer stärkeren Frauenförderung verschrieben hat. Breher verfüge nicht nur über umfangreiche Erfahrungen aus ihren bisherigen beruflichen Tätigkeiten, sondern stehe auch für einen neuen, frischen Politikstil, meinte der Wirtschaftsminister erfreut. Am Sonntagabend hatte das Präsidium der Niedersachsen-Union Breher in einer Telefonschaltkonferenz mit großer Mehrheit zur seiner Kandidatin gekürt.

Vorangegangen war allerdings ein längerer Findungsprozess. Als drittgrößtem Landesverband nach Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg steht der Niedersachsen-Union nach eigenem Anspruch eigentlich einer der fünf AKK-Vizeposten zu. Dafür sollte nach dem Ausscheiden einer Frau aber unbedingt auch wieder eine Frau nachrücken. Nur für den Fall, dass sich hier keine Niedersächsin zur Kandidatur bereiterklärt hätte, wäre Althusmann notfalls wohl selbst ins Rennen gegangen. Im Gespräch waren unter anderem die Parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungsministerium, Maria Flachsbarth aus Hannover, sowie Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza aus Osnabrück.

„Wir wollten und mussten sehr genau hinschauen“, beschreibt CDU-Generalsekretär Kai Seefried die Suche nach einer ebenso geeigneten wie bereitstehenden Kandidatin. „Jetzt sind wir sehr optimistisch, dass Silvia Breher gute Chancen auf eine breite Mehrheit des Bundesparteitags hat.“ Auch wenn potenzielle Bewerber sich noch bis kurz vor dem Wahlgang melden könnten, sei Konkurrenz bislang kaum zu erwarten, meinte Seefried. „Aktuell sind uns keine weiteren Kandidaturen öffentlich bekannt.“ In den ostdeutschen CDU-Verbänden, die nach dem Ausscheiden von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einem Jahr in der Parteispitze nicht mehr nennenswert vertreten sind, gab es zwar zaghafte Gelüste, eigene Leute zu nominieren. Belastbare Namen tauchten bislang jedoch nicht auf. Auch eine in der Bundespartei kurzzeitig andiskutierte Verringerung der Vizeposten auf vier nach dem Ausscheiden von der Leyens ist offenbar vom Tisch.