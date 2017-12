Stephan Weil (Hauke-Christian Dittrich, dpa)

Herr Weil, können Sie nach diesen turbulenten letzten Monaten wenigstens über die Feiertage etwas ausspannen?

Stephan Weil: Wenn ich es noch rechtzeitig schaffe, meine letzten Weihnachtsgeschenke zu kaufen, dann steht dem nichts mehr entgegen.

Sie hatten reichlich mit dem Platzen des rot-grünen Bündnisses, mit der vorgezogenen Landtagswahl, mit Koalitionsverhandlungen und der Regierungsbildung zu tun. Warum halsen Sie sich jetzt noch als SPD-Delegationsmitglied die Sondierungsgespräche im Bund auf?

Mein zweites Halbjahr 2017 war tatsächlich so intensiv, wie ich es bisher noch nie so erlebt habe. Aber unter dem Strich war es auch sehr erfolgreich; deswegen will ich mich überhaupt nicht beschweren. Dass es am Jahresanfang gleich mit Sondierungen zur Bildung der Bundesregierung weitergeht, ist ja im Grundsatz positiv. Ich will gerne dazu beitragen, dass wir auch auf der Bundesebene Klarheit bekommen.

Was kann der Bund von Niedersachsen lernen?

Ach wissen Sie, zwischen Bundes- und Landespolitik gibt es große Unterschiede. Es sollte aber schon in den Sondierungen zum Ausdruck kommen, dass man aus dem Scheitern von Jamaika gelernt hat: also keine endlosen Verhandlungen, erst recht keine Balkon-Inszenierungen, sondern konsequentes hartes und verschwiegenes Arbeiten.

In Niedersachsen mussten Sie und die CDU erst einmal viele gegenseitige persönliche Verletzungen wegräumen. Gibt es dieses Hindernis auch in Berlin?

Das sehe ich nicht. Im Gegenteil: In den vergangenen Jahren haben SPD und Union es in der Zusammenarbeit atmosphärisch relativ gut hingekriegt. Das viel größere Problem ist das Ergebnis der Bundestagswahl, die für alle Partner der letzten Großen Koalition miserabel ausgegangen ist. Wenn eine Koalition insgesamt 14 Prozentpunkte verliert, besteht Anlass zur Frage, was denn falsch gemacht worden ist. Diese Frage vernünftig miteinander zu klären, ist vielleicht eine der größten Aufgaben.

Zurück nach Niedersachsen: Wie würden Sie die Rolle der CDU im Verhältnis zu Ihrer SPD bezeichnen? Ehefrau, Geliebte, beste Freundin, Schwester?

Sämtliche dieser Beschreibungen beziehen sich auf das weibliche Geschlecht. CDU-Chef Bernd Althusmann ist aber erkennbar ein Mann. Insofern kann ich mit diesen Begriffen vergleichsweise wenig anfangen. Ich betrachte Herrn Althusmann als Partner. Wir haben in Niedersachsen eine sehr große Koalition, wir gehen respektvoll miteinander um. Es war für alle Beteiligten überraschend, wie zügig und konstruktiv wir zueinander gefunden haben. Das ist eine positive Erfahrung, auf der wir aufbauen wollen. Bis jetzt lässt sich die Zusammenarbeit jedenfalls gut an.

Stephan Weil blickt zufrieden drein. Das vergangene halbe Jahr sei intensiv gewesen, aber auch sehr erfolgreich, sagt der Ministerpräsident. (Wolfgang Rattay/Reuters)

Sie haben mehrmals betont, die SPD habe alles Wichtige aus ihrem Wahlprogramm durchgesetzt. Die CDU behauptet von sich dasselbe. Wer hat nun recht?

Wir haben uns in den Verhandlungen von Anfang an bemüht, dass wir uns nicht in unproduktiven Konflikten verzetteln. Wir haben jeweils intensiv nach einem für beide Seiten tragfähigen Kompromiss gesucht und gefunden. Das war beispielsweise bei der Inklusion und bei der Rückführung von Flüchtlingen der Fall. Beide Bereiche haben relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Aber sie stehen jetzt dafür, dass man keine faulen Kompromisse beschlossen, sondern sich in der Mitte getroffen hat. Das war genau der richtige Weg; denn typischerweise gewinnt bei solchen Diskussionen keiner zu Null.

Wenn es so toll läuft, warum brauchen Sie dann Anfang des Jahres eine Kabinettsklausur?

Eine anderthalbtägige Klausurtagung macht allemal Sinn, so etwas gab es auch in der letzten Legislatur regelmäßig. Und jetzt müssen wir uns als Team für die nächsten fünf Jahre finden. Viele Mitglieder der Landesregierung kennen sich untereinander bisher kaum. Natürlich werden wir auch festlegen, mit welchen Schwerpunkten wir in das Jahr 2018 gehen. Und wir werden uns hoffentlich auch darauf verständigen, wie wir unsere wechselseitigen Bemühungen so koordinieren können, dass es ein gemeinsamer Erfolg wird.

Was sind denn Ihre inhaltlichen Schwerpunkte?

Im ersten Halbjahr 2018 wollen wir wichtige Vorhaben mit einem Nachtragshaushalt hinterlegen. Darin befinden sich große Kaliber wie etwa die Gebührenfreiheit für Kindertagesstätten. Das wäre noch vor einiger Zeit überhaupt nicht denkbar gewesen. Wir bringen ein Sondervermögen für die Digitalisierung auf den Weg und wollen die Unterrichtsversorgung spürbar verbessern. Und wir setzen den Personalaufwuchs bei der Polizei konsequent fort.

Das müsste Ihnen alles ja ziemlich leicht fallen. Ihre GroKo schwimmt dank sprudelnder Steuereinnahmen geradezu in Geld.

Das ist leider eine Übertreibung. Ein Gespräch mit Finanzminister Hilbers wird Sie schnell vom Gegenteil überzeugen. Wir haben zwar eine gute Entwicklung bei den Steuern. Allerdings sorgen die diversen Ausgleichssysteme insbesondere mit den Kommunen dafür, dass am Ende nur ein relativ kleiner Teil davon beim Land verbleibt. Und es gibt an vielen Stellen auch zusätzliche Belastungen, die wir ausgleichen müssen. Ich will mich nicht beklagen, die Finanzlage des Landes Niedersachsen war weiß Gott schon schlechter. Aber von einem riesigen Reichtum kann leider keine Rede sein.

Dennoch sollte es für den Einstieg in den Abbau alter Schulden doch reichen.

Das werden wir sehen. Wir haben dazu im Koalitionsvertrag eine kluge Vereinbarung getroffen. Danach hat die Schuldenbremse, also das Verbot neuer Kredite, Vorrang. Wir wollen dann den Sanierungsstau bei Straßen und Gebäuden abbauen. Und wir wollen versuchen, in die Tilgung von Altschulden einzusteigen. Darin kommt eine gewisse Reihenfolge zum Ausdruck. Aber wenn Letzteres dann nach dieser Maßgabe irgendwann möglich ist, soll mir das sehr recht sein.

Mehr Lehrer, mehr Polizisten, aber auch deutlich mehr Stellen in der Landesverwaltung: Es gibt ein Ministerium mehr, es gibt einen Sonderstaatssekretär für Digitales, es gibt neue Personalstäbe. Wäre hier nicht mehr Bescheidenheit angesagt?

Im Vergleich zu anderen Bundesländen mit ihren großen Regierungsapparaten sind wir in Niedersachsen sehr bescheiden aufgestellt. Und das wollen wir auch bleiben. Unsere Schwerpunkte liegen im Bildungssektor und im Sicherheitsbereich, hier sehen wir einen viel höheren Bedarf als in der allgemeinen Verwaltung. Am Ende kommt es darauf an, dass die Aufgaben gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern effizient erfüllt werden.

Die Zusammenarbeit mit Eastern Cape in Südafrika und mit Tansania solle weiterentwickelt werden, heißt es im Koalitionsvertag. Über Bremen findet sich dort kaum ein Wort.

Weil (lacht): Da haben Sie wahrscheinlich im falschen Kapitel geguckt. Das Verhältnis zu Bremen steht bestimmt nicht unter dem Punkt internationale Beziehungen.

Stimmt, aber auch sonst nur bei der Abstimmung über Autobahnbaustellen und beim Bahndreieck Hannover-Bremen-Hamburg.

Viele Worte sind auch nicht nötig. Ich betrachte die Beziehungen zwischen Niedersachsen und Bremen als völlig entspannt und weitestgehend problemfrei. Selbst Scheinaufreger wie Schulgeld haben wir in der letzten Legislaturperiode erfolgreich gelöst. Dass die Bremer für ihre Krankenhäuser gerne niedersächsische Gelder hätten, ist sehr verständlich, gehört aber zum Alltagsgeschäft.

Wird die unter Rot-Grün angestoßene Arbeitsgruppe über verstärkte Kooperationen zwischen den beiden Nachbarn von Rot-Schwarz fortgesetzt?

Ja, die Arbeitsgruppe wird weitermachen. Aktuell werden einige von Bremer Seite vorgeschlagene Maßnahmen geprüft. Wir suchen nach Vorhaben mit gegenseitigem Nutzen.

Als megagroße Koalition haben sich SPD und CDU die Stärkung der Minderheitenrechte auf die Fahnen geschrieben. Für den Landtag ist das auf den Weg gebracht. Wie aber passt das mit Ihrem Plan zusammen, die Mindestgrößen der Fraktionen in den Kommunalparlamenten von zwei auf drei anzuheben?

Viele Kommunen beklagen sich über eine zersplitterte Ratsarbeit. Auch darüber, dass sie immer teurer wird, wenn beispielsweise auf eine Zweier-Fraktion mindestens ein Mitarbeiter kommen kann. Wir werden uns das sehr genau angucken. Dass wir auch auf die Handlungsfähigkeit der Kommunen achten müssen, sollte nachvollziehbar sein.

Die FDP, die es offenbar in vielen Räten trifft, spricht von einem „Anschlag auf die Demokratie“.

Das scheint mir eine leise Übertreibung zu sein.

In der vergangenen Legislaturperiode sind die Gespräche über einen Islam-Vertrag gescheitert. Wagt Rot-Schwarz einen neuen Anlauf?

Objektiv bestehen da gewisse Hindernisse. Wir erleben zum einen eine deutliche Verhärtung in den Beziehungen insbesondere zwischen Deutschland und der Türkei. Einer unserer großen Partner, nämlich Ditib, aber pflegt enge Beziehungen zur türkischen Religionsbehörde Diyanet. Zum anderen gibt es Schwierigkeiten wegen des deutschen Körperschaftsrechts. Dieses ist mit der Organisationsstruktur der islamischen Verbände nicht ganz zueinander zu bringen.

Lassen sich diese Probleme nicht lösen?

Ich treffe mich am Mittwoch mit Vertretern der Verbände und werde ihnen die Vereinbarungen des Koalitionsvertrages erläutern. Wir müssen jetzt konkret schauen, wie wir weiterkommen, ob es jenseits der zunächst angepeilten Form von Vertragsabschlüssen andere Möglichkeiten einer intensiveren Zusammenarbeit gibt. Daran habe ich persönlich ein großes Interesse, weil ich mir sehr wohl des Umstands bewusst bin, welche wichtige Rolle die Muslime in Niedersachsen haben.

Das Interview führte Peter Mlodoch.

Zur Person:

Stephan Weil ist seit Februar 2013 Ministerpräsident in Niedersachsen, nach viereinhalb Jahren Rot-Grün nun als Regierungschef einer Großen Koalition seiner SPD und der CDU. Von 2006 bis 2013 war der 59-jährige Jurist Oberbürgermeister von Hannover. Der eingefleischte Fußballfan ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.