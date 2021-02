Wer zum Valentinstag einen frischen Strauß kaufen möchte, hat dazu ab Sonnabend wieder Gelegenheit. (Klaus-Dietmar Gabbert / dpa)

Blumenläden und Gartencenter dürfen in Niedersachsen von Sonnabend an wieder öffnen. Das hat die Staatskanzlei am Donnerstag vor der Veröffentlichung der neuen Corona-Verordnung bestätigt. Für die Floristen kommt die Lockerung damit gerade noch rechtzeitig vor dem für die Branche wichtigen Valentinstag am 14. Februar. Offiziell vorgestellt werden sollen die neuen Corona-Regeln des Landes am Freitag. Einen Tag später treten sie in Kraft.

Mehr zum Thema Trotz Corona Verbraucher sind am Valentinstag in Verwöhnlaune Auch in diesem Jahr werden am Valentinstag zahllose Blumen verschenkt. Auf einen Restaurantbesuch als Präsent wird wohl weitestgehend verzichtet werden. mehr »

Ein Entwurf der überarbeiteten Verordnung sah neben der Öffnung der Blumenläden auch eine Lockerung der Kontaktregel für Kinder vor. Künftig sollen demnach zum Haushalt gehörende Kinder bis sechs Jahre nicht mehr von der Kontaktbeschränkung erfasst werden. Bisher gilt diese Ausnahme nur für Kinder bis drei Jahre. Außerdem sollten auch Autohändler wieder öffnen dürfen, allerdings nur für Probefahrten.