Das Thema Aladin – hier der Wagen der Landjugend Ganderkesee – war ein erkennbarer Schwerpunkt beim Faschingsumzug in Ganderkesee. (Ingo Moellers)

Wenn Indianer, Glückskobolde, Untote und Meerjungfrauen innerhalb kurzer Zeit und auf engem Raum aufeinandertreffen, dann ist wieder Fasching in Ganderkesee. Mehrere Zehntausend Närrinnen und Narren an der Strecke haben am Sonnabendnachmittag den großen Faschingsumzug verfolgt, mit dem die „fünfte Jahreszeit“ in der Gemeinde alljährlich ihren Höhepunkt erreicht. Insgesamt 108 Gruppen mit rund 3400 Aktiven zogen diesmal bei relativ guten äußeren Bedingungen um den Ring.

Ein erstes optisches Highlight setzte die Gruppe Happy Feet, die mit Gypsy-Kings-Klängen und einstudierter Choreographie spanisches Feuer in die am Sonnabend doch recht kühle norddeutsche Tiefebene brachte. In der Kategorie der Fußgruppen mit Mottowagen gehören Happy Feet ebenso zu den Favoriten wie die „Spätzünder“, die sich diesmal das Motto „den Fasching im Herzen“ gewählt hatten und als grün-pinke Harlekine am Umzug teilnahmen.

Bei den großen Festwagen ist es doch einigermaßen kurios zu beobachten, wie sich in jedem Jahr gewisse Trends und Überschneidungen etablieren. Nachdem die Landjugend Sandersfeld und die Adelheider, beide seit vielen Jahren für aufwendigen Wagenbau bekannt, bereits 2018 das gleiche Thema („Jahrmarkt“) gewählt hatten, verfolgten sie auch in diesem Jahr mit den Märchen aus 1001 Nacht wieder die gleiche Idee. Beide Wagen zierte eine große rauchende Wunderlampe und ein Märchenschloss. Mit dem Schützenverein Urneburg und Freunden gab es sogar noch eine dritte Gruppe, deren Wagen ähnlich orientalisch gestaltet war. Unter dem Motto „Bollywood“ hatten die Urneburger das Taj Mahal faschingstauglich nachgebaut.

Erstmals Festwagen mit Liveband

Eine völlig neue Idee hat am Sonnabend der „Hausmänner-Stammtisch“ in den Umzug eingebracht. Der Wagen unter dem Motto „We will rock you“ war an den Seiten nicht nur mit riesigen, schwenkbaren Gitarren dekoriert, auf der rollenden Bühne rockte auch eine Liveband – unter anderen den Joan-Jett-Klassiker „I love Rock ’n’ Roll.“ Zum engeren Favoritenkreis gehörten darüber hinaus noch die Faschingsfreunde Bergedorf, die ein rollendes und von vielen Micky- und Minnie-Mäusen bevölkertes Disney-Schloss auf die Reise geschickt hatten.

Eindrucksvoll auch das Gefährt des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege, die einen Flower-Power-Hippie-Wagen gebaut hatten und sich in diesem Jahr relativ unangefochten den inoffiziellen Titel der fleißigsten Krepprosendreher sichern dürften. Der Wagen der Gruppe Red Dragon war zwar nicht übermäßig spektakulär, dafür setzte die Gruppe mit ihrem Wurfmaterial völlig neue Akzente: Statt Bonbons und Popcorn-Tüten warfen die Akteure aus ihrem Wildwest-Dollhouse Kuscheltiere in die Menge.

Einen originellen Gegenpol bildeten die Ganderkeseer Orgelpfeifen: Die Gruppe aus dem Umfeld der Evangelischen Kirchengemeinde hatte nicht nur die St. Cyprian- und Corneliuskirche aus Pappmaché nachempfunden, aus den Lautsprechern klang nicht die übliche Party- und Schlagerdröhnung, sondern Orgelmusik. Die Gruppe warb damit auch für die Veranstaltungen im Schnitger-Jahr. Die Orgelwelt feiert in diesem Jahr den 300. Todestag des berühmten Orgelbauers Arp Schnitger, der auch das Ganderkeseer Instrument erschaffen hat.

Einfallsreiche Fußgruppen

Auch die Fußgruppen glänzten wieder mit großem Einfallsreichtum. In dieser Kategorie dürfte es die Jury, die beim Frühschoppen an diesem Sonntag die besten Gruppen prämiert, besonders schwer haben, zu einer gerechten Bewertung zu kommen. Denn außer den eingangs erwähnten Fantasiegestalten bereicherten unter anderem Aufziehpuppen, venezianische Masken, Schornsteinfeger, Knastbrüder, Gärtner und viele andere Kreaturen den Umzug. Die Bremer Unicycler radelten als Außerirdische um den Ring, die Rache-Engel gaben sich diesmal sanft als Seifenblasen und die Delmeschelme kamen als Pusteblumen.

Timo Vetter, Sprecher der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV), die das Spektakel ausrichtet, hatte bis zum frühen Abend keine Erkenntnisse über besondere Vorkommnisse am Rande des Umzugs. „Es sah alles gut aus. Angesichts des guten und trockenen Wetters hätten es allerdings gerne noch ein paar mehr Zuschauer an der Strecke sein dürfen“, kommentierte er in einer ersten Reaktion.

Außer der Prämierung der Festwagen und der Fußgruppen werden an diesem Sonntag beim Frühschoppen im Festzelt an der Raiffeisenstraße ab 10.30 Uhr auch die allerletzten Geheimnisse der 68. Session des Ganderkeseer Faschings gelüftet. So hat sich ein verdienter Mensch aus dem öffentlichen Leben wieder eine sogenannte Ehrenkappe verdient, und auch das Motto für die 69. Saison 2019/2020 wird bei dieser Gelegenheit bereits bekannt gegeben.