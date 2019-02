Explosion richtet Schaden in noch unbekannter Höhe an

Bombe in Lingen gesprengt

Elmar Stephan

Lingen. Bei der Sprengung einer Weltkriegsbombe in Lingen ist in der Nacht zum Freitag Schaden entstanden. Durch die heftige Detonation gingen nach ersten Erkenntnissen an einem Geschäftshaus die Fensterscheiben zu Bruch.