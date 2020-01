Der Schein trügt: Der Geschäftsführer des Box-Hotels, Oliver Blume, sitzt keineswegs am Kamin. Der Hintergrund ist lediglich eine gut gemachte Tapete. (Peter Mlodoch)

Das erste Vorurteil kippt vor dem Zugang zur Schlafkabine. Von „fensterlos“ kann nicht wirklich die Rede sein. In der Tür befindet sich ein verglaster Spalt, der von drinnen immerhin den Blick nach draußen auf den Gang freigibt und bei Bedarf mit einem „Verdunklungsschieber“ neugierige Blicke auf die beiden übereinander angebrachten Betten in dem 4,2 Quadratmeter kleinen Zimmer abwehren kann. Mit dem zweiten Vorurteil räumt der Chef persönlich auf. „Hier wird Ihnen nicht wie in einem Hostel oder in einer Jugendherberge eine fremde Person reingebracht“, sagt Betreiber Oliver Blume. „Wenn Sie gebucht haben, ist es allein Ihres.“

Das ist es also: Deutschlands zweites Box-Hotel in Hannover. 24,99 bis 29,99 Euro kosten die kleinen Zimmer mit Dusche und Waschbecken, aber ohne Klo, pro Nacht, 34,99 Euro die mit 5,3 Quadratmetern etwas größere „Suite“. Für die zweite Person sind 7,99 Euro fällig. Gezahlt wird im Voraus oder per Kreditkarte; eingecheckt wird per Handy-App oder am Automaten in der mit einer Kamin-Fototapete geschmückten Lobby. Frühstück gibt es nicht, nur Kaffee, Tee und Wasser aus Pappbechern, dafür aber kostenlos.

Seit November ist die Billigschlafstätte im Betrieb und schon einer der Aufreger in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Denn anders als in Göttingen, wo im Mai 2017 der erste Beherbergungsbetrieb dieser Art mit 65 Kabinen eröffnete, schoss die Baubehörde in Hannover von Anfang an quer. Die Stadt lehnte Blumes Ende 2017 gestellten Antrag auf Umgestaltung eines ehemaligen Labors im Erdgeschoss eines Gebäudekomplexes in fußläufiger Weite von Hauptbahnhof und City ab. Fenster ins Freie seien aus „psychologischen und sozialen Zwecken“ zwingend, sonst könne man ja Hotels und ihre Gäste auch gleich in dunklen Kellergeschossen unterbringen, lautete eine der Begründungen.

Der Unternehmer, der weitere Box-Hotels in Bremen mit 160, in Hamburg mit 105 und Leipzig mit 130 Kabinen bauen will, zog vor das Verwaltungsgericht Hannover. In Schlafwagenabteilen von Zügen oder Innenkabinen von Kreuzfahrtschiffen seien Enge und eingeschränkte Sichtverhältnisse doch auch kein Problem, argumentierte Blume im Prozess. Das „Höhlenartige“, das gemütliche Flair sei doch von seinen Kunden geradezu gewünscht, ergänzt der 54-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung und verweist auf 100.000 Jahre menschliche Evolution. Viel Holz, wenig Metall und Öko-Bettwäsche sollen für Behaglichkeit sorgen.

4,2 Quadratmeter Platz bieten die fensterlosen Zimmer. (Michaela Hundertmark, Michael Mehle)

Richter gaben Unternehmer recht

Vor einem Jahr gaben ihm die Richter der 4. Kammer recht und verdonnerten die Stadt zur Erteilung der Baugenehmigung. „Gäste die einen Aufenthalt in einer Schlafbox wählen, tun dies in Kenntnis der Beengtheit und der tageslichtfreien Beleuchtung“, heißt es in dem Urteil. „Der Wunsch nach einer kostengünstigen Unterbringung hat die Toleranz zur Hinnahme auch fensterloser Räume wachsen lassen.“ (Aktenzeichen 4 A 6166/18).

Doch die Baubehörde ließ nicht locker; sie versah ihre Umbaugenehmigung nun mit zahlreichen Auflagen. Unter anderem dürfen die Gäste sich danach höchstens drei Nächte hintereinander in dem Box-Hotel einquartieren. „Das ist doch Schikane. Die Stadt will mir wirtschaftlich schaden“, schimpft Kaufmann Blume, der Anfang des Jahrtausends die Billigmarke Easy-Apotheke auf den Markt gebracht hatte. „Das tut mir als Hannoveraner besonders weh.“ Offensichtlich wolle man als Messestandort eine günstige Alternative zu den vielen neuen 4-Sterne-Hotels mit allen Mitteln verhindern. „Natürlich werde ich wieder klagen“, kündigt der Unternehmer an. Eine gütliche Einigung sei aber besser. „Ich hoffe auf eine politische Lösung“, meint Blume mit Blick auf den neuen Bürgermeister Belit Onay (Grüne), der sein Amt kurz nach der Eröffnung des Box-Hotels angetreten hat.

Doch nach Frieden sieht es derzeit nicht aus. Die Beschränkung der Übernachtungsdauer auf „wenige Tage“ ergebe sich zwangsläufig aus dem Urteil, erklärt das Rathaus. Der Betreiber selbst habe in seinem Antrag von einer nur kurzen Aufenthaltsdauer gesprochen. Die Verwaltung verweist erneut auf das fehlende Tageslicht. „Dabei geht es nicht nur um Gesundheitsgefahren, sondern auch um das physische und psychische Wohlbefinden der Nutzer.“ Die Drei-Nächte-Grenze sei außerdem erforderlich, um zu verhindern, „dass insbesondere Monteure und andere gewerbliche Gäste, denen die Unterkunft von ihren Arbeitgebern gebucht wird, sich gegen ihren Willen längere Zeit in fensterlosen Räumen aufhalten müssen“. Das sei auch ein „wesentlicher Unterschied zu Innenkabinen auf Kreuzfahrtschiffen“.

Einige befragte Gäste mögen solche Bedenken nicht teilen. „Schlafen kann man hier optimal“, lobt ein Mann mittleren Alters die hohe Qualität der Matratzen. „Es ist bequem und nett eingerichtet“, meint eine junge Frau, die jeden Montag und Dienstag wegen ihrer Arbeit eine günstige Schlafbox bezieht. Auch Betreiber Blume hält die städtischen Argumente für vorgeschoben. Seine Kunden, neben Tagestouristen und Konzertbesuchern auch Manager und 85-jährige Seniorinnen, fühlten sich nicht eingezwängt. „Die wollen einfach nur gut und günstig schlafen.“

Box Hotel in Bremen direkt vor dem Hauptbahnhof

Die Querelen in Hannover sollen Blumes Kabinen-Konzept in umfunktionierten Erdgeschossen von Gebrauchtimmobilien, für das er nach eigenen Angaben internationale Patente besitzt, nicht stoppen. Sein Projekt in Bremen sei „mitten im Zentrum direkt vor dem Hauptbahnhof“ geplant, berichtet der Unternehmer. Die Gespräche mit der Baubehörde seien wie in Hamburg und Leipzig auf einem guten Weg. Noch in diesem Jahr könne es mit der Eröffnung klappen.

Weitere Box-Hotels in anderen Städten sollen folgen. „Unsere Preise werden überall in Deutschland gleich sein“, kündigt Blume an. Ehrlichkeit gegenüber den Kunden zahle sich langfristig aus. Nur zu Messe-Zeiten werde es in Hannover einen Aufschlag geben – aber längst nicht so unverschämt hoch wie bei der normalen Hotel-Konkurrenz.