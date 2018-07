Im niedersächsischen Wiechendorf löschten Feuerwehrleute Anfang Juli einen Brand im Wald und auf mehreren Getreidefeldern. (Stratenschulte)

Der Sommer könnte heißer sein, aber kaum trockener. Die Brand- und Waldbrandgefahr steigt. Bei der Getreideernte und an Eisenbahnböschungen ist es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Bränden gekommen – ein Funke beim Bremsen reicht, eine Zigarettenkippe, eine heißgelaufene Rundballenpresse. Und das Risiko besteht fort.

Bis Montag ist laut Deutschem Wetterdienst weiter mit Stufe drei von fünf zu rechnen, in der Lüneburger Heide stellenweise sogar Stufe vier. Mathias Aßmann, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten, übersetzt das mit „überwiegend weiter hoher Brandgefahr“. Die Waldbrandzentrale hat bereits jetzt in 327 Fällen die Feuerwehr- und Rettungsleitstellen alarmiert. In der gesamten Vorjahressaison waren es 163 Meldungen.

In Werder bei Thedinghausen hat am Donnerstag ein Mähdrescher Feuer gefangen und das bereits abgeerntete Feld in Brand gesetzt. In Cluvenhagen und in Beppen im Kreis Verden hat vor wenigen Tagen jeweils ein Feld gebrannt, in Großenkneten im Ammerland griff ein Feuer auf eine Maschinenhalle über. Weitere Alarme gab es aus Horstedt, aus Dötlingen, dem Kreis Schaumburg – aus ganz Niedersachsen.

Region um Hannover besonders betroffen

In Menninghausen im Kreis Diepholz entstand bei einem Flächenbrand, der sich auf Strohballen ausgeweitet hatte, nach Polizeiangaben ein Schaden von 150.000 Euro. Besonders betroffen war bislang die Region um Hannover: In der Wedemark brannte Anfang Juli ein fünf Hektar großer Wald. Ausgebrochen war das Feuer auf einem Getreidefeld zwischen Wiechendorf und Brelingen – in der Nähe des Flughafens Hannover.

In der Heide hat die Waldbrandzentrale der Landesforsten, angesiedelt bei der Polizeidirektion Lüneburg, die Situation im Blick. Die 15 Mitarbeiter haben die 360-Grad-Aufzeichnungen von 20 Überwachungskameras im Blick. „Die liefern zwar weniger hochaufgelöste Bilder, erfassen aber viele Grautöne“, sagt Mathias Aßmann.

„Beim Abgleich wird festgestellt, ob sich die Grautöne verändern. Das ist dann ein möglicher Hinweis auf eine Rauchsäule.“ Seit im März die Beobachtungssaison für die Zentrale begonnen hat, sind die Brandexperten – mit Stand von dieser Woche – an 76 Tagen im Einsatz gewesen. Beginn und Dauer der Beobachtung hängen von der Witterung ab.

Mehr zum Thema Land ist auf internationale Hilfe angewiesen Waldbrände in Schweden nehmen weiter zu Die Zahl der Waldbrände in Schweden ist nach Angaben der Notrufzentrale weiter gestiegen. Die ... mehr »

Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr waren es 40 Tage. Durchschnittlich hätten die Sommer in den vergangenen sechs Jahren 50 Einsatztage der Zentrale und 129 Meldungen pro Jahr mit sich gebracht, sagt Aßmann. „Ursache ist die Trockenheit.“ Eine genauere Erklärung für die enorme Steigerung haben auch die Fachleute der Landesforsten nicht.

„Welche Rolle Brandstiftungen oder der Einsatz von Landmaschinen spielen, können wir nicht sagen.“ Der Landvolk-Bauernverband unterdessen rechnet mit enormen Einbußen: „Landesweit wird die Getreideernte um rund ein Drittel niedriger ausfallen als schon im enttäuschenden Vorjahr“, sagt Verbandspräsident Albert Schulte to Brinke.

Der Verband der Lohnunternehmer in Land- und Forstwirtschaft mit Sitz bei Bad Nenndorf stellt unterschiedliche Schwerpunkte fest: „Im Osnabrücker Raum gibt es vor allem Einbußen im Bereich des Grünlandes“, sagt Mitarbeiterin Theres Hake. Die Trockenschäden seien aber nicht so extrem wie in anderem Teilen der Republik. In Regionen des Emslandes herrsche Trockenheit vor allem dort, wo sandige Böden Feuchtigkeit nicht speichern können.

Vorsorgliche Waldbrandverordnungen

„Wir haben es seit drei Monaten mit dem Aufbau einer relativ trockenen stabilen Wetterlage unter Hochdruckeinfluss zu tun“, stellt der Meteorologe Klaus-Peter Wittich fest. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Braunschweiger Zentrum für agrarmeteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geht davon aus, dass es „im Mittel mindestens 50 Prozent weniger Niederschlag in Norddeutschland als sonst“ sind.

Normal seien durchschnittlich 60 Millimeter Niederschlag pro Monat. „30 Millimeter fehlen den Landwirten im Monat, das entspricht etwa der Größenordnung einer Beregnung. Um die atmosphärischen Defizite auszugleichen, hätten Landwirte drei Mal beregnen müssen, in der Lüneburger Heide sogar bis zu sechs Mal“, sagt der Experte.

Hinzu komme, dass es über den Dreimonatszeitraum durchschnittlich um vier Grad Celsius zu warm gewesen sei. „Und die warme Atmosphäre nimmt mehr Flüssigkeit durch Verdunstung auf und zieht das Wasser aus dem Boden.“ Die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim haben bereits vorsorglich Waldbrandverordnungen erlassen, die Rauchen und offenes Feuer im Wald, im Moor und in der Heide verbieten und darauf hinweisen, dass man in diesen Gebieten die Wege nicht verlassen darf.

Auch Silomais als wichtige Futterpflanze sowie Rüben und Kartoffeln sind nach Angaben Wittichs von der Trockenheit stark betroffen und müssten dringend gewässert werden. Aber: „Niedersachsenweit liegt die Beregnungsfläche bei fünf Prozent der Landwirtschaftsfläche, die anderen Landwirte verfügen gar nicht über die Technik“, weiß der Meteorologe.

Außerdem haben mittlerweile einige Landkreise die Wasserentnahme aus Seen und Flüssen untersagt, beispielsweise im Kreis Lüneburg. Dort sind jüngst Pumpen entdeckt worden, mit denen illegal Wasser aus dem Fluss Ilmenau gefördert wurde – die anhaltende Trockenheit rückt auch den Gewässerschutz ins Blickfeld.

Im Anschluss an die Trockenperiode in Niedersachsen, wann immer das genau sein mag, dürfte es nach Einschätzung von Experten des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung eine Mückenplage geben. „Demnächst wird wohl feuchtere Luft einströmen“, sagt Klaus-Peter Wittich voraus. „Das müssen aber noch keine Niederschläge sein.“