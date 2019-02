Künftig müssen Futtermittelbetriebe in ­Bremen für die ­Kontrollen durch das niedersächsische Landesamt für ­Verbraucherschutz Gebühren bezahlen. (Carmen Jaspersen / dpa)

Futtermittelbetriebe in Bremen müssen künftig für die Kontrollen durch das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz (Laves) in Oldenburg Gebühren bezahlen. Das sieht ein neuer Staatsvertrag der beiden Länder vor, den Bremer Bürgerschaft und der Niedersächsischen Landtag in Kürze per Gesetz absegnen wollen und der dem WESER-KURIER vorliegt. Bisher gilt die umstrittene Kostenpflicht, die der damalige Agrarminister Christian Meyer (Grüne) 2014 eingeführt hatte und die mittlerweile nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg vom Dezember 2017 deutlich abgespeckt wurde, nur für niedersächsische Firmen.

In Bremen gibt es nach Angaben des Ressorts der zuständigen Verbraucherschutzsenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) rund 360 registrierte Futtermittelbetriebe. Darunter befinden sich etwa 140 landwirtschaftliche Betriebe, die Futtermittel für den eigenen Bedarf produzieren. Zu den gewerblichen Unternehmen zählen Hersteller von Misch- und Einzelfuttermitteln, Händler und Lagerbetriebe.

Deren Kontrolle unterliegt bereits seit 2004 aufgrund des damals geschlossenen „Staatsvertrages über die Zusammenarbeit bei Überwachungs- und Untersuchungsaufgaben im Verbraucherschutz- und Tiergesundheitsbereich“ den niedersächsischen Behörden. Nur für eine finanzielle Beteiligung der Bremer Firmen an diesen Prüfungen durch das Laves fehlte bislang die Rechtsgrundlage. Die wird jetzt – nach zweieinhalb Jahren dauernden Absprachen zwischen den beiden Ländern – geschaffen. Die Bürgerschaft will das Gesetz zum geänderten Staatsvertrag noch im Februar beschließen; der Landtag in Hannover wird voraussichtlich im März nachziehen. Am Mittwoch billigte bereits der Agrarausschuss einstimmig das neue Paragrafenwerk.

Nicht zuletzt mit diesem Staatsvertrag festigt Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) die von ihrer Partei zu Oppositionszeiten noch heftig bekämpfte Gebührenpraxis. 2014 hatte ihr Amtsvorgänger Meyer unter dem Eindruck des Aflatoxin-Skandals um verseuchtes Milchviehfutter aus Serbien, das über den Hafen Brake in ein Bremer Lager gebracht worden war, für niedersächsische Firmen eine Gebührenpflicht geschaffen. Damit sollten mehr Kontrolleure beim Laves finanziert werden.

Heftiger Widerstand

Doch die pauschal erhobenen Kosten von 510 Euro pro Kontrollbesuch und 845 Euro pro Probennahme stießen bei den betroffenen Betrieben auf heftigen Widerstand; mit politischer Unterstützung von CDU und FDP gingen sie juristisch gegen die Kostenbescheide vor. Am 20. Dezember 2017 kippte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg Meyers Gebührenordnung als rechtswidrig und damit unwirksam. Pauschale Sätze verstießen gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes und „die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Abgabengerechtigkeit“, befanden die Richter des 13. Senats. Die Kosten für die Kontrollen hätten sich am tatsächlichen Aufwand zu orientieren. Das Land musste den klagenden Firmen 7,1 Millionen Euro an zu viel gezahlten Gebühren zurückerstatten.

Ganz auf eine finanzielle Beteiligung der Unternehmen verzichten will die seit Herbst 2017 amtierende SPD/CDU-Regierung aber auch nicht. Ein Jahr nach dem OVG-Urteil erstellte das Unions-geführte Agrarressort Ende 2018 eine neue Gebührenverordnung. Danach soll allein der Zeitaufwand maßgeblich sein; gleichzeitig werden die Kosten gedeckelt. Für eine Vor-Ort-Kontrolle werden maximal 500 Euro, für eine Proben-Untersuchung höchstens 200 Euro fällig. Statt mit einen Jahresaufkommen von 3,1 Millionen Euro wie noch zu Meyers Zeiten rechnen die Fachleute von dessen CDU-Nachfolgerin Otte-Kinast nur noch mit rund 800 000 Euro an Einnahmen. Das klaffende Millionen-Loch sei aber bereits im Haushalt des Ministeriums berücksichtigt, versichert eine Sprecherin.

Große Futtermittelbetriebe würden geschont

Als ungerecht kritisiert dagegen Ex-Minister Meyer die neue Gebührenordnung. „Diese schont große Futtermittelunternehmen zu Lasten der Steuerzahler um mehrere Millionen Euro, während Kleinbetriebe voll zahlen müssen.“ Großbetriebe, die genmanipuliertes Futter in großen Mengen aus Südamerika für die Massentierhaltung in Niedersachsen importieren, würden entlastet, während der ­Futtermittelanbauer von nebenan, der etwa Grassilage für Rinder und Schafe herstelle, belastet werde, beklagt der Grünen-Abgeordnete im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Die rechtlich unnötige Deckelung der Gebühren für Großkonzerne zeigt, welche Lobby bei der Landesregierung zurzeit mehr Einfluss hat“, sagt Meyer.

Ein umgekehrtes amtliches Agieren Bremens in Niedersachsen lässt der neue Staatsvertrag auslaufen. Seit 2004 überwacht der Stadtstaat für sein Nachbarland Fischereierzeugnis-Betriebe in der Stadt Cuxhaven und führt dort auch die Einfuhrkontrollen durch. Mit dieser Praxis soll ab 1. Juli 2021 Schluss sein, vereinbarten Ministerin Otte-Kinast und Senatorin Quante-Brandt. Weil, so heißt es in der Begründung zum Staatsvertrags-Gesetz, „sich diese Aufgaben rückläufig entwickeln und eine Übertragung auf die Freie Hansestadt Bremen vor dem Hintergrund des geringer werdenden Verwaltungsaufwands nicht mehr gerechtfertigt erscheint“.