Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B212 wurde eine Bremerin schwer verletzt. (Andreas Gebert/dpa)

Eine 29-jährige Bremerin hat sich bei einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen am Mittwoch schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Mittwochnachmittag ein 22-jähriger Mann aus Lemwerder gegen 16 Uhr auf der B212 in Richtung Elsfleth. In Höhe der Einmündung Eckflether Helmer bremste er, um nach links abzubiegen.

Der folgende Fahrer, ein 24-Jähriger aus Brake, bremste auch ab und kam hinter dem Wagen zum Stehen. Die Bremerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das bereits stehende Auto auf. Auf den Wagen der 29-Jährigen fuhr dann laut Polizeiangaben noch eine 24-Jährige mit ihrem Pkw auf.

Die Bremerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Die 24-Jährige und ihre 12-jährige Mitfahrerin aus der Nähe von Buxtehude wurden leicht verletzt. Der 24-jährige Braker wurde ebenfalls leicht verletzt, der Lemwerderaner blieb unversehrt. Die Polizei schätzt den Schaden an allen Wagen auf rund 19.000 Euro. (ias)