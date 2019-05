Fischhändler Dieter Hullmann aus Brake vertritt die Fischereigenossenschaft Elsfleth gegenüber der Politik. (Barbara Wenke)

Im Büro von Dieter Hullmann am Binnenhafen in Brake klingelt das Telefon dieser Tage ohne Unterlass. Fischer rufen an, weil ihnen vor Helgoland viele Hummer ins Netz gehen. „Die fragen mich, wie sie mit den Fängen umgehen sollen. Ob sie den Hummer in Stückzahlen oder in Kilogramm ins Logbuch eintragen müssen“, berichtet Hullmann. Der 62-jährige ehemalige Kapitän steht seit rund 20 Jahren der Fischereigenossenschaft Elsfleth vor und ist bei Fragen erster Ansprechpartner für 30 Kutterbesatzungen zwischen Dänemark und den Niederlanden.

Zur See ist der Fischereimeister vor zwei Jahren das letzte Mal gefahren. „Aber das sind immer nur kurze Gastspiele“, resümiert der Seebär. Statt in die Ostsee oder den Ärmelkanal bringen ihn seine Törns mittlerweile in die Schaltstellen in Hannover, Hamburg, Berlin, Bonn und Brüssel. „Ich vertrete die Genossenschaft gegenüber der Politik“, beschreibt Hullmann seinen Job.

Derzeit treibt der Brexit die Fischer um. „Falls die Engländer eine Mittellinie durch den Kanal und die Nordsee ziehen, gehen uns Fangplätze verloren. In der Folge steigt der Druck auf unsere Fangplätze“, so Hullmann über die Sorgen der Mitglieder, die Kabeljau, Seelachs, Scholle, Seezunge und Krabben, Dorsch, Flunder und Scholle aus Nord- und Ostsee, dem Ärmelkanal und der Irischen See holen. Die Kutter der Fischereigenossenschaft Elsfleth sind in der sogenannten Küsten- und Kleinen Hochseefischerei aktiv.

Kurzfristige Quotenpolitik ist ein weiteres Problem

Noch stärker als für seine Mitglieder werde sich der Brexit auf die Hochseefischerei auswirken, ist Hullmann überzeugt. „Das größte Problem wird auf die Hochseefischerei zukommen, denn 90 Prozent der Heringe und Makrelen werden in englischen Gewässern gefangen.“ Der Chef der Genossenschaft sitzt zurzeit häufig mit Regierungsvertretern zusammen, um ihnen die Betroffenheit seiner Berufsgenossen nahe zu bringen.

Hullmann fordert in Bonn, wo das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sitzt, und Brüssel, dass sich die Politik für die Fischer vom europäischen Festland einsetzt. Der Braker hält es für unabdingbar, dass die Fanggründe zugänglich bleiben. Falls die Briten die Europäer ausbooten, verlangen die Betroffenen eine Retourkutsche. Dann sollten die Briten ihren Fisch nicht mehr in Europa verkaufen dürfen. Nur so könne Druck auf die Briten ausgeübt werden, ist Hullmann überzeugt. „Im Moment exportieren die Briten 60 Prozent ihrer Fänge nach Europa. Die können ihren ganzen Fisch nicht selber essen.“

Ein weiteres Problem der Fischer in Nord- und Ostsee sei die kurzfristige Quotenpolitik der EU. „Wir haben mittlerweile Anfang Mai und es stehen noch immer nicht alle Quoten fest“, moniert der Genossenschaftschef. Seine Mitglieder wünschten sich die Chance einer zwei- bis dreijährigen Planung, doch die Quote werde in Brüssel jedes Jahr neu verhandelt.

Hullmanns obliegt es, die jährlich von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) herausgegebenen Quoten anteilsmäßig an die Mitglieder der Genossenschaft weiterzugeben. Hinzukaufen kann niemand. Die Fischer dürfen ihre Fangquoten für die einzelnen Fischarten aber untereinander tauschen. Hullmann managt die Tausche.

Die Politik versuche mit ihrer Quotierung den Fischbestand auf gleichbleibender Größe zu halten, erläutert Hullmann das System. Doch der Bestand hat seiner Meinung nach nicht nur mit den Fängen zu tun. In die Bestandszahlen spielten viele Faktoren hinein, die nicht zu erklären seien. Drei Jahre lang habe es kaum Krabben gegeben, jetzt wieder sehr viele. Warum? Die Antwort kenne er nicht, sagt Hullmann. Die Europäische Union gibt dennoch jährliche Fangquoten heraus. Sie basieren auf Zahlen, die Wissenschaftler zusammengestellt haben.

Zahlen, die für die Fischer nicht nachvollziehbar sind. „Bezüglich der Fischbestandsfeststellung stehen wir mit der Wissenschaft auf Kriegsfuß“, sagt Hullmann. Als Beispiel nennt er die Heringsfischerei in der Ostsee. Seit drei Jahren werde die Quote zum Unverständnis der Fischer gesenkt. „Das Meer ist voller Heringe, aber wir dürfen sie nicht fangen“, klagt der Braker.

"Die Bürokratie erschlägt uns"

Zu schaffen macht den Fischern zudem die überbordende Bürokratie. „Die erste jährliche Bekanntmachung der BLE, die besagt, wann ich wo fischen darf, hat früher zwei Seiten umfasst. Heute sind es 30.“ Auch die Aufzeichnungspflicht auf See werde immer umfangreicher: „Im elektronischen Logbuch werden alle Fänge festgehalten vom Netz-ins-Wasser-lassen bis zum Herausziehen. Selbst das Auslaufen muss dokumentiert werden.“ Bis die Kutterbesatzungen von der Behörde grünes Licht erhalten, vergehe manchmal allerdings eine Stunde. Zeit, die den auf die Tide angewiesenen Fischern fehlt. „Ich halte das für überbewacht. Die Bürokratie erschlägt uns“, stellt Dieter Hullmann resigniert fest.

Seit rund 20 Jahren führt der Braker die Geschäfte der Fischereigenossenschaft Elsfleth, die vor 30 Jahren gegründet wurde. „1989 hatten sich fünf Hullmänner und zwei Wefers aus Fedderwardersiel zusammengetan, um ihre Erzeugnisse besser zu vermarkten und gegenüber der Politik besser aufgestellt zu sein“, blickt Dieter Hullmann zurück. Er selbst war zu der Zeit Kapitän auf einem Kutter. Sein Cousin Reiner Hullmann leitete die Genossenschaft. Als der Cousin starb, ging Dieter Hullmann von Bord. Er übergab den Kutter an seinen Sohn und übernahm das Kommando auf der Genossenschaftsbrücke.

Heute gehören der Erzeugerorganisation 30 Mitglieder an. Ihr Jahresumsatz beträgt 20 Millionen Euro. Ihre Kutter landen jährlich circa 5500 Tonnen Frischfisch und Krabben an. Das meiste wird auf Auktionen in Holland und Dänemark versteigert. Dieter Hullmann zweigt von seinen Fängen stets einen Teil für seine Fischhalle mit Restaurant im Braker Binnenhafen ab.