Weiterhin nur Hausnummern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bürger von Hilgermissen wollen keine Straßennamen einführen

Straßennamen statt Hausnummern? Nicht in Hilgermissen! Knapp 60 Prozent der Einwohner sprachen sich am Sonntag in einem Bürgerentscheid gegen die Einführung von Straßennamen aus.