Delmenhorst. Schon vor dem Großbrand auf dem Gelände einer ehemaligen Kunststofffabrik an der Oldenburger Landstraße vor gut einer Woche (wir berichteten) hatten Anwohner die Behörden nach der Zulässigkeit der Grundstücksnutzung durch Schrotthändler und Kraftfahrzeugwerkstätten gefragt. Beschwerden über Lärmbelästigungen, die vom Grundstück ausgingen, und zur Lagerung problematischer Stoffe blieben unbeantwortet. Durch das Feuer sind Umweltgifte und Löschschaum in die benachbarte Welse geströmt und haben ein Fischsterben ausgelöst. Anwohner fragen sich, ob es durch die Rauchwolken eine Kontamination ihrer Grundstücke gegeben haben könnte. Die Fraktionen von Delmenhorster Liste, Bündnis 90/Die Grünen, CDU und FDP/UAD haben per Eilantrag an den Stadtrat die Einberufung einer Anwohnerversammlung gefordert.