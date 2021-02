Generalsekretär Sebastian Lechner (l.) und Landesvorsitzender Bernd Althusmann freuen sich über ihre Wahlergebnisse. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Zwei Grünpflanzen, eine weiße Sitzecke im Retrolook und eine Stehlampe sollten so etwas wie eine heimelige Atmosphäre in der Hildesheimer Halle 39 schaffen. Diverse Zweier-Talkrunden dienten als Ersatz für das fehlende Publikum; Video-Botschaften der Partei-Prominenz überbrückten die Wartezeiten auf die Wahlergebnisse. „Das war doch super cool hier“, jubelte Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann am Sonnabend nach dem Ende des ersten Online-Wahlparteitages überhaupt im Lande.

Die überschwängliche Freude des Vorsitzenden lag allerdings nicht nur an der weitgehend pannenfreien Premiere. Der Wirtschaftsminister strich bei seiner Wiederwahl an der Spitze der Niedersachsen-Union mit 89,8 Prozent der digital abgegebenen Stimmen auch ein mehr als solides Ergebnis ein. Ende 2018 lag er noch bei 83 Prozent. „Das lässt uns hoffnungsvoll nach vorne schauen“, kommentierte Althusmann sein Abschneiden mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen und die Bundestagswahl in diesem September sowie die Landtagswahlen im Herbst 2022. „Wir können das Triple schaffen, wenn wir gemeinsam stark voranschreiten“, hatte der alte und neue Parteichef seine Basis vor der Online-Abstimmung eingeschworen.

In anderthalb Jahren die SPD als stärkste Partei ablösen

Die CDU lässt keinen Zweifel an ihrem Ziel, in anderthalb Jahren die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil als stärkste Partei ablösen und dann selbst mit Althusmann den neuen Ministerpräsidenten stellen zu wollen. Dass ihn sein bisher kommissarisch agierender Generalsekretär Sebastian Lechner bei der nun offiziellen Bestätigung durch einen Parteitag mit 95,2 Prozent deutlich überholte, ließ sich dabei gut verkraften. Ebenso, dass auch Finanzminister Reinhold Hilbers als einer der drei Stellvertreter des Chefs mit 90 Prozent vorbeizog.

„Unsere politischen Mitbewerber können sich warm anziehen“, demonstrierte Althusmann die neue Schlagkraft. Man dürfe Bund und Land nicht der „versammelten Linken“ überlassen, rief der Vorsitzende seinen Zuhörern an den Bildschirmen zu. Dabei grenzte er sich deutlich von den Grünen ab, die in der Union längst als potenzieller Koalitionspartner gelten.

Kritik an der Vergabe von Impfterminen

Allerdings sparte der Wirtschaftsminister auch nicht mit zumindest indirekter Kritik am eigenen Regierungspartner, der SPD. Am Beispiel seiner 81-jährigen Mutter, einer ehemaligen Krankenschwester, geißelte Althusmann das Chaos um die Impftermin-Vergabe in Niedersachsen. „Das war schlecht vorbereitet. Das hat die ältere Generation nicht verdient.“ Namen nannte er nicht, jeder wusste, dass sich die Attacke gegen seine Kabinettskollegin Carola Reimann (SPD) richtete. Jetzt brauche es einen „stringenten Impfplan“ sowie großflächige Tests für Schüler, Lehrkräfte und Erzieherinnen.

Von irgendwelchen Fingerzeigen für die große K-Frage der Union wollte der Landeschef jedoch lieber nichts wissen. „Alle Spekulationen sind völlig fehl am Platz“, bremste Althusmann die Neugier der Basis. Erst müsse man die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März abwarten. Kurz zuvor hatte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Videobotschaft an die Niedersachsen-CDU mit seinen möglichen Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur vielsagend kokettiert. „Ob beim Frühstück in Aachen oder in Nürnberg, das werden wir zusammen gut für die Union gestalten“, meinte der aus seiner fränkischen Heimatstadt zugeschaltete Regierungschef lächelnd mit Blick auf seinen nordrhein-westfälischen Amtskollegen Armin Laschet.

Appell an Einigkeit der Union

Der neue CDU-Bundesvorsitzende hatte sich eine Stunde zuvor ebenfalls mit einem Online-Grußwort präsentieren dürfen. Doch Laschet hielt sich mit einem persönlichen Blick in die K-Zukunft zurück. Er beließ es bei allgemeinen Appellen an die Einigkeit der Union. „Geschlossen werden wir die Wahlen gut bestehen.“ Dabei bezog er auch seinen im Kampf um den Parteivorsitz unterlegenen konservativen Konkurrenten ein: „Mit Friedrich Merz bin ich im Gespräch.“

Die Unterschiede im zeitversetzten Schaulaufen der beiden potenziellen Kandidaten zeigten sich im weiteren Umgehen mit der Corona-Pandemie. Vor den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch plädierte Laschet eindringlich für eine Priorität von Schulen und Kindergärten bei möglichen Lockerungen. „Ehe wir irgendein Geschäft oder etwas anderes öffnen, muss die Bildung für unsere Kinder wieder in Gang gesetzt werden. Denn wir richten mit dem Lockdown auch Schäden an“, erklärte der Ministerpräsident und verwies auf Gefahren für das Kindeswohl und schwindende Bildungschancen, wenn Jungen und Mädchen wochenlang zu Hause bleiben müssten.

Warnung vor überstürzter Aufhebung des Lockdowns

Söder dagegen warnte angesichts von neuen Virus-Varianten vor einer überstürzten Aufhebung von Lockdown-Maßnahmen. „Die Kombination aus Mutationen und

Lockerungen kann sehr gefährlich werden.“ Bei sinkenden Zahlen könne man natürlich über einen „moderaten Prozess“ für die Rückkehr zu etwas mehr Normalität nachdenken. Aber man dürfe der Bevölkerung nicht zu viel versprechen, betonte der Regierungschef. „Sicherheit ist am Ende der beste Ratgeber.“