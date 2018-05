Gegen den Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie werden schwere Vorwürfe erhoben (Symbolbild). (dpa)

Das Agaplesion Diakonieklinikum in Rotenburg hat den Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Bernhard Prankel, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Zuvor hatte es wiederholt Beschwerden über seine Behandlungsmethoden und seinen Umgang mit Mitarbeitern gegeben. Bislang seien die Vorwürfe nicht juristisch belastbar gewesen, nun aber gebe es konkrete Zeugenaussagen, erklärte Kliniksprecherin Ute-Andrea Ludwig.

"Wir bedauern es ausdrücklich, wenn Kindern und Jugendlichen nicht die bestmögliche Behandlung zugekommen sein sollte. Gleiches gilt für Mitarbeitende, die die Führungskultur als erdrückend empfanden", heißt es in einer am Dienstagabend veröffentlichten Stellungnahme. Darin kündigt das Klinikum eine "sorgfältige Aufarbeitung" der im Raum stehenden Vorwürfe an. Die Abläufe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sollen zudem einer externen Qualitätskontrolle unterzogen werden.

Betroffene, die über etwaige Missstände berichten wollen, können folgende Rufnummer wählen: 040 / 4 11 89 38 61. Seelsorgerische Unterstützung erhalten Patienten, Angehörige und Mitarbeiter unter dieser Rufnummer: 0172 / 4 08 42 93. "Unser Dank gilt denen, die den Mut haben, Missstände aufzuzeigen", betont Sprecherin Ludwig. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie erhält bis auf weiteres eine kommissarische Leitung.