Die Vorwürfe gegen den Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg wiegen offenbar so schwer, dass sich die Klinikleitung entschlossen hat, Dr. Bernhard Prankel fristlos zu entlassen. Das bestätigte am Montag die Sprecherin des Krankenhauses, Ute-Andrea Ludwig, gegenüber dem WESER-KURIER. Gegen den Chefarzt hatte es wiederholt Beschwerden über seine Behandlungsmethoden und seinen Umgang mit Mitarbeitern gegeben.

Der Kündigung war im Mai eine Freistellung vorausgegangen, gegen die der Mediziner bereits vor dem Arbeitsgericht Klage eingereicht hatte. Das Gericht wollte am Dienstag verhandeln. Der Termin wurde am Montag auf Grund der neuen Entwicklungen in dem Fall abgesagt. Prankel steht wegen seiner Behandlungsmethoden und seines Führungsstils in der Kritik.