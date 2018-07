Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rotenburg. (FR)

Offenbar konnte das Agaplesion Diakonieklinikum in Rotenburg die Vowürfe gegen den Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht länger ignorieren. Am 18. Mai wurde Dr. Bernhard Prankel wegen anhaltender Beschwerden über seine Behandlungmethoden und seinen Führungsstil mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt. Der Rotenburger Mediziner klagt im Eilverfahren gegen seine Freistellung. Das bestätigt das Arbeitsgericht in Verden. An diesem Dienstag findet die öffentliche Verhandlung statt. Dabei wird es zunächst einmal um die Rechtmäßigkeit der Freistellung gehen, nicht aber um die Vorwürfe im Einzelnen – und die wiegen schwer.

„In den vergangenen Wochen dieses Jahres haben sich Beschwerden und Rückmeldungen gehäuft und im Gegensatz zu früheren Beschwerden gibt es deutlich konkretere Aussagen und die Bereitschaft, diese auch zu bezeugen“, begründet die Klinikleitung die Freistellung und entschuldigt sich bei Mitarbeitern wie Patienten: „Wir bedauern außerordentlich, wenn Kindern und Jugendlichen nicht die bestmögliche Behandlung zugekommen sein sollte. Gleiches gilt für Mitarbeitende, die die Führungskultur als erdrückend empfanden.“

Seelsorgerische Hilfe für Betroffene

Wie schwer die Vorwürfe wiegen, zeigt sich darin, dass die Klinik den Betroffenen seelsorgerische Hilfe angeboten hat (Telefon 01 72/4 08 42 93). Um die Abläufe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu verbessern, sollen diese einer unabhängigen externen Qualitätskontrolle unterzogen werden. Für Mitarbeiter, Patienten und Angehörige wurde eine ebenfalls externe Anlaufstelle eingerichtet, die Beschwerden vertraulich entgegen nehmen soll (Rechtsanwältin Sabine Kramer, Telefon 0 40/4 11 89 38 61). Damit unterstreicht die Klinik ihren erklärten Willen zur Aufklärung.

Dr. Bernhard Prankel soll Kinder- und Jugendliche zur Strafe stundenlang, manchmal tagelang in einen sogenannten „Time-Out-Raum“ gesperrt haben. Der nackte Raum ist lediglich mit einer Matratze ausgestattet und dient normalerweise einer kurzen Auszeit zur Beruhigung des Patienten. Das bestätigen Therapeuten, Psychologen sowie Kinderärzte aus der Region, die die jungen Patienten nach dem Klinikaufenthalt ambulant weiter behandelten. „Wer einmal dort war, will nicht wieder hin“, berichtet der Rotenburger Kinder- und Jugendarzt Christoph Dembowski.

Prankel soll die Jungen und Mädchen unabhängig von der Diagnose auf Essstörungen hin behandelt haben. Ein Vater schreibt dem WESER-KURIER: „Die Kleine wurde wegen Trennungsängsten aufgenommen, wir haben die Reißleine gezogen, es ging nur noch um Anorexie.“ In diesem wie in anderen Fällen soll Eltern offen mit dem Jugendamt, also mit dem Entzug des Umgangsrechts gedroht worden sein, wenn sie die stationäre Behandlung abbrechen. „Prankel war fixiert auf Essstörungen. Erst wenn die Kinder das Idealgewicht erreicht hatten, wurde mit der eigentlichen Therapie begonnen“, berichtet Marlene Heuer-Pattschull, Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus Scheeßel.

Umstrittene Ausführungen

Prankel selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Eine schriftliche Anfrage des WESER-KURIER blieb bis heute unbeantwortet. Prankel galt in Fachkreisen als renommierter Kinder- und Jugendpsychologe. Gerichte vertrauten auf seine Expertise als Gutachter. Seine Ausführungen waren jedoch umstritten. So klagte das Amt für Soziale Dienste Bremen mit Erfolg gegen eines seiner Gutachten. Der damalige Fallmanager, Andre Dittmann, erklärt gegenüber dem WESER-KURIER: „Der Junge sollte laut Gutachten zu seiner Mutter zurück, einer verurteilten Straftäterin, die ihn als Kleinkind schwer sexuell misshandelt hatte.“ Dabei befand sich das Kind gerade wegen des schweren sexuellen Missbrauchs in Obhut des Jugendamtes.

In dem Gutachten, das dem WESER-KURIER vorliegt, kommt Prankel zu dem Ergebnis, dass die Straftaten „aufgrund der geringen Schwere und der geringen Verarbeitungskapazitäten des damals noch sehr jungen Kindes nach fachlicher Einschätzung signifikant weniger gewirkt haben als die unvermittelte Herausnahme aus der Familie“. Von der Mutter gehe keine Gefahr mehr aus, im Sinne des Kindeswohls solle ihr der Umgang unmittelbar gewährt werden. Eine für den damaligen Fallmanager „unfassbare Fehleinschätzung ohne jede fachliche Grundlage“.

Vor dem Arbeitsgericht in Verden geht es zunächst einmal darum, ob die sofortige Freistellung des Mediziners rechtens war. Die Klinik hatte angekündigt, dass sie bis zur vollständigen Aufklärung an der Freistellung festhalten will. Das könnte angesichts der schwerwiegenden Vorwürfe dauern. Bis dahin wird die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rotenburg kommissarisch geleitet. Kliniksprecherin Ute Ludwig bestätigt: „Herr Prankel ist nach wie vor bis auf Widerruf freigestellt.“