Sandra von Klaeden (Holger Hollemann)

Viele Häuptlinge, wenig Indianer: Der Landesrechnungshof (LRH) hat die personelle Aufblähung der niedersächsischen Ministerialverwaltung heftig kritisiert und konsequente Stelleneinsparungen gefordert. „Wir erwarten, dass es endlich zu einem nachhaltigen Abbau kommt“, sagte LRH-Präsidentin Sandra von Klaeden am Mittwoch in Hannover. Gerade angesichts der finanziellen Herausforderungen wegen der Corona-Krise sei es jetzt an der Zeit für eine Generalinventur. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnte dagegen vor Streichungen. Der öffentliche Dienst leide seit Jahren unter Personalmangel. „Arbeitsverdichtung und Stress sind die Folgen für die Beschäftigten“, erklärte DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh.

Um 46 neue Referate, sieben Abteilungen und ein ganzes Ministerium ist die Landesverwaltung seit 2013 angewachsen – ein Plus von insgesamt rund 15 Prozent. Dies widerspreche der damaligen Zielkonzeption und sei ein Verstoß gegen die gesetzlich festgelegten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, heißt es im neuen Jahresbericht der unabhängigen Prüfbehörde. Damit nicht genug: Oft stimmt auch das Verhältnis von Vorgesetzten zu Untergebenen nicht mehr. Als normal gilt eine Leistungsspanne von mindestens 1:5, um einen hierarchisch sinnvollen und wirtschaftlichen Aufbau der Verwaltung zu gewährleisten.

Nicht so in Niedersachsen. Hier registrierten die Prüfer in 31 Organisationseinheiten ein Verhältnis von 1:3 oder noch schlechter. In vier Fällen liegt die Spanne gar bei 1:1, sprich der Chef ist gleichzeitig sein einziger Mitarbeiter. Betroffen davon ist neben dem Innen- und Europaministerium ausgerechnet das Finanzministerium. In Einzelfällen könne dies zeitlich befristet mal notwendig sein, nicht erlaubt sei es aber dauerhaft, kritisierte LRH-Vizepräsident Thomas Senftleben. „Das ist ein erheblicher Kostenfaktor.“ Dem vom Steuerzahlerbund geäußerten Verdacht, dass so mancher der hoch dotierten Posten der Versorgung von altgedienten Parteifreunden helfen könne, mochten die Senatsmitglieder des Rechnungshofes nicht widersprechen.

Besonders ins Visier nahm die Hildesheimer Behörde das neue Referat „Politische Abstimmung“ im Wirtschaftsministerium. Dieses hatte Ressortchef Bernd Althusmann (CDU) als Gegengewicht zur Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geschaffen. Es diene der Koordinierung der CDU-geführten Ministerien, so die offizielle Begründung der Landesregierung. Doch diese Lesart zerpflückte der Rechnungshof nun. Die Richtlinienkompetenz für die Regierungsarbeit obliege laut Landesverfassung allein dem Ministerpräsidenten. „Soweit die Notwendigkeit einer parteipolitischen Abstimmung besteht, kann diese Aufgabe nicht der Landesverwaltung zufallen. Dies wäre vielmehr Aufgabe der politischen Parteien oder der Fraktionen des Landtages“, heißt es in dem Bericht. „Für ein Referat mit einer solchen Aufgabe und die dafür zusätzlich ausgebrachten Stellen sieht der LRH keinen Raum.“

Rüge für Europaministerium

Eine Rüge setzte es auch für das Ende 2017 neu geschaffene Bundes- und Europaministerium von Ressortchefin Birgit Honé. Zwar gab die Staatskanzlei, die zuvor diese Aufgaben betreut hatte, drei Referate ab. Unterm Strich aber schuf die Landesregierung neben dem Ministerposten 38 weitere Stellen. Davon werden laut LRH lediglich sieben für die Wahrnehmung von Fachaufgaben verwendet. „Insoweit hat die Aufgabenwahrnehmung eine überwiegend formale Aufwertung durch den Ministerrang erhalten; dies begründet jedoch nicht die Notwendigkeit einer eigenen Verwaltung“, bemängelten die Prüfer.

In seinem Bericht warnt der Rechnungshof außerdem vor „beträchtlichen Risiken“ durch einen „übereilten Ausbau“ der European ­Medical School in Oldenburg. 200 neue Medizinstudienplätze binnen sechs Jahren machten wenig Sinn, zumal dies den Rahmen der Kooperation mit der Universität Groningen bei weitem sprenge. Dort bestünden gar nicht die Kapazitäten für 200 Studenten aus Niedersachsen, betonte die Prüfbehörde. „Angesichts der knappen Ressourcen des Landes ist ein Gesamtkonzept für das Medizinstudium in Niedersachsen erforderlich, das die Medizinische Hochschule Hannover und die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) einbezieht.“

Zur Sache

Parlament hat keine Kontrolle über Budget

Das Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) in Delmenhorst hat Niedersachsens Landesrechnungshof (LRH) auf den Plan gerufen. Das HWK wurde 1995 gemeinsam von Niedersachsen und Bremen sowie der Stadt Delmenhorst als private Stiftung ins Leben gerufen; es soll die internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit junger Wissenschaftler fördern. In der Satzung verpflichteten sich die beiden Stifterländer zur Finanzierung auf unbestimmte Zeit.

Gegenwärtig beträgt der jährliche Zuschuss jeweils rund 1,2 Millionen Euro. Damit hat sich das HWK laut LRH bis 2017 eine Rücklage über 2,7 Millionen Euro und Wertpapiere von 6,2 Millionen Euro zugelegt – Mittel, die der Budgetkon-­trolle der Parlamente entzogen sind, dem Status der Gemeinnützigkeit widersprechen und nicht gerade dem Stiftungszweck zugutekommen. Die Prüfer empfehlen den drei Stiftern daher eine neue Rechtsform. Dies jedoch lehnt Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) ab.