Polizei räumt Willms-Gymnasium

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Chemikalie in Schule entdeckt

Esther Nöggerath

Delmenhorst. Am Gymnasium an der Willmsstraße in Delmenhorst ist rund 30 Jahre alte Pikrinsäure entdeckt worden. Weil diese kristallisiert und damit explosiv ist, musste die Schule an diesem Dienstag ausfallen.