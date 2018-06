Vier Personen wurden bei einer Razzia gegen einen Familienclan festgenommen (Symbolbild). (Björn Hake)

Mit einem großen Aufgebot ist die die Polizei am Donnerstagmorgen in Cuxhaven gegen Mitglieder eines Familienclans vorgegangen. An dem Einsatz waren 170 Beamte beteiligt. Nach Polizeiangaben wurde im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen mehrere Verdächtige eines Cuxhavener Familienclans 17 Objekte in der Stadt durchsucht.

Gegen die Beschuldigten werde unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Nötigung, Geldwäsche und weitere Delikte ermittelt, heißt es. Der Hauptbeschuldigte soll laut Polizeiangaben der Anführer der rockerähnlichen Vereinigung "Golden Brothers" sein. Das Clubhaus wurde ebenfalls durchsucht.

Der Razzia seien monatelange verdeckte Ermittlungen vorausgegangen. 11 Beschuldigte im Alter zwischen 23 und 39 Jahren waren von der Maßnahme betroffen, vier von ihnen wurden vorläufig festgenommen. Bei der Aktion stellte die Polizei unter anderem Betäubungsmittel, Schreckschusswaffen und Bargeld sicher. (haf)