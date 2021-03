Daniela Behrens (SPD) wird Nachfolgerin der zurückgetretenen Gesundheitsministerin Carola Reimann. (Silas Stein/DPA)

Als vor einigen Monaten das niedersächsische Regierungslager angesichts der vielen Corona-Probleme über die Notwendigkeit eines zweiten Staatssekretärspostens im Sozialministerium diskutierte, fiel bereits der Name Daniela Behrens. Aus der Idee für mehr Schlagkraft wurde vorerst nichts; aber jetzt rückt die frühere SPD-Wirtschaftsstaatssekretärin aus Bokel im Landkreis Cuxhaven ganz nach oben an die Spitze des für den derzeit so wichtigen Bereich Gesundheit zuständigen Ministeriums.

Die gebürtige Bremerhavenerin Behrens folgt auf Ressortchefin Carola Reimann (SPD), die am Montag aus krankheitsbedingten Gründen ihr Amt niedergelegt hatte. „Ich freue mich sehr, dem Landtag mit Daniela Behrens eine hoch kompetente, politisch erfahrene und überzeugend auftretende Sozialministerin vorschlagen zu können“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in Hannover.

Das Parlament soll am Freitag auf einer Sondersitzung, die mit Blick auf weitere Lockdown- oder Lockerungsmaßnahmen anberaumt worden ist, die Personalie bestätigen. „Das ist eine gute Lösung für die weitere Bekämpfung der Pandemiesituation“, betonte Weil.

Die ehemalige Landtagsabgeordnete Behrens war da noch nicht dabei. Die Kürze und Eile der Entscheidungsprozesse am Montag hätten einen öffentlichen Auftritt verhindert, hieß es. Die frühere Pressesprecherin der Hochschule Bremerhaven habe „sehr überrascht“ auf seinen Ruf reagiert, berichtete Weil.

Zügiger Wechsel nach Hannover

Derzeit arbeitet die 52-Jährige als Leiterin der Gleichstellungsabteilung im Bundesfamilienministerium. Ein Wechsel nach Hannover sei zügig möglich und auch erforderlich, betonte der Ministerpräsident, der am Montag auch mit der Berliner Ressortchefin Franziska Giffey (SPD) telefoniert hatte. Zwar bedaure Behrens’ aktuelle Chefin den Weggang sehr. Aber gleichzeitig habe die Familienministerin großes Verständnis für die Situation in Niedersachsen.

Weil ging auch auf die Vergabeaffäre ein, die Behrens im Mai 2017 während der rot-grünen Koalition ihren Job gekostet hatte. Die damalige Staatssekretärin, der eine unkonventionelle Amtsführung nachgesagt wurde, hatte einer von ihr bevorzugten Agentur den Auftrag für einen neuen Internetauftritt des Wirtschaftsministeriums erteilt, obwohl diese das teuerste Angebot abgegeben hatte. „Daniela Behrens hat Fehler gemacht. Das hat sie damals auch sehr schnell offen und klar eingeräumt. Und sie hat die persönlichen Konsequenzen gezogen.“ Damit habe sie sich „sehr gradlinig“ verhalten, sagte Weil. Die gegen sie erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe seien „samt und sonders“ ausgeräumt; die Staatsanwaltschaft Hannover habe noch nicht mal einen Anfangsverdacht feststellen können.

Der Regierungspartner CDU wünschte der designierten Ressortchefin in einer knappen Erklärung „viel Erfolg“, verwies aber ansonsten auf das alleinige Vorschlagsrecht der SPD für das Sozialministerium. Zu Oppositionszeiten hatte sich die Union noch heftig an Behrens gerieben. Jetzt habe der Koalitionsausschuss seinen Vorschlag zustimmend aufgenommen, so Weil.

Die Opposition reagierte verhalten auf die Berufung von Behrens. Vor der neuen Ministerin stehe „ein riesiger Berg an Aufgaben“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg mit Blick auf die mangelhafte Test- und Impfinfrastruktur. Man wünsche ihr aber ein „gutes Händchen“ und freue sich auf eine „gute Zusammenarbeit“. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner nannte die Neubesetzung „eine Chance, die deutlich zu langsam laufende Impfkampagne zu beschleunigen“.

Sozialstaatssekretär Heiger Scholz (SPD), dessen Krisenmanagement bei der Opposition und auch in Teilen der rot-schwarzen Koalition als kritikwürdig gilt, muss trotz neuer Chefin wohl nicht um seinen Job bangen. „An dieser Stelle ist keine Veränderung beabsichtigt“, erklärte Weil kurz und bündig.