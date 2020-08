Planten un Blomen ist eine grüne Ruhe-Oase mitten in Hamburg. (Berndt Andresen)

Matthias Olinski: Ja, die Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten ein Festwochenende geplant, Vorträge und einen Empfang, das musste alles abgesagt werden. Immerhin können wir jetzt aber wieder Führungen anbieten, speziell auch aus Anlass des Geburtstages, und es wird im August eine Ausstellung geben.

Es ist eine grüne Ruhe-Oase mitten in der belebten Stadt. Der Park ist sehr vielfältig, was ganz wesentlich mit den vier Gartenschauen zu tun hat, die hier seit 1935 stattgefunden haben. Die erste war eine niederdeutsche Veranstaltung, daher der Name Planten un Blomen. Von ihr sind zum Beispiel die Wasserkaskaden unter dem Fernsehturm geblieben. Die Eisbahn stammt von der bislang letzten Gartenschau in unserem Park, das war 1973.

Mehr zum Thema Grüner Gürtel um die Altstadt Wie sich die Wallanlagen von Bremen und Hamburg unterscheiden Durch die Wallanlagen in die Innenstadt. Täglich durchqueren Tausende den Park als Passage, doch er ... mehr »

Unbedingt! Unsere Gärtnerinnen und Gärtner bieten Führungen an, erläutern die Pflanzen, und es gibt auch einen Förderverein, der informative Spaziergänge zur Historie im Park veranstaltet. Die Wissensvermittlung war vor 200 Jahren eines der festgeschriebenen Ziele, als die Wallanlagen, die jahrhundertelang dem militärischen Schutz der Stadt dienten, zu einem Park umgebaut wurden. Die Pläne stammen übrigens von einem Bremer, dem Kunstgärtner Isaak Hermann Altmann, der wenige Jahre vorher auch die Bremer Wallanlagen entworfen hatte.

Seit vier Jahren Leiter der Parkverwaltung von Planten un Blomen: Gartenbauingenieur Matthias Olinski (Jürgen Hinrichs)

Zunächst muss man wissen, dass unser Park im Gegensatz zum Beispiel zu den Bremer Wallanlagen eingezäunt ist und nachts verschlossen wird. Außerdem gibt es einen Wachdienst, der rund um die Uhr im Einsatz ist. Was den Müll angeht: Die Menge hat wie überall zugenommen, was nach meinem Eindruck vor allem an den To-Go-Verpackungen liegt. Wir haben auf unserer 47 Hektar großen Fläche mittlerweile 350 Mülleimer, die nahezu täglich, auch an den Wochenenden, geleert werden.

Ja, insgesamt sind wir jetzt zufrieden, es kommen von den Besucherinnen und Besuchern kaum noch Beschwerden. Das hat sicherlich auch mit dem Ambiente zu tun. Je höherwertiger eine Anlage ist, desto eher steigen der Respekt und die soziale Kontrolle. Ein Problem sind allerdings nach wie vor die Krähen, die den Müll aus den Eimern holen. Und wenn während der Sommermonate vor manchmal Tausenden Zuschauern jeden Abend die Wasserlichtspiele stattfinden, bleibt natürlich mehr liegen als sonst. Das hat sich wegen Corona aber vorerst erledigt.

Zur Person

Matthias Olinski (51) ist seit vier Jahren Leiter der Parkverwaltung von Planten un Blomen. Der Gartenbauingenieur hatte zuvor für verschiedene Landesgartenschauen gearbeitet.