Mit Stolz tragen Schützen ihre Auszeichnungen am Revers – doch so langsam geht ihnen der Nachwuchs aus. (Christian Kosak)

Laut einer Studie der Zivilgesellschaft in Zahlen (Ziviz), einem Projekt der Bertelsmann Stiftung, haben sich 15 547 Vereine in ländlichen Regionen zwischen 2006 und 2016 aufgelöst und wurden aus den Vereinsregistern gelöscht. „Die Auflösung von Vereinen ist ein vorwiegend ländliches, deren Gründung ein städtisches Phänomen“, heißt es in der Studie der Ziviz. Bestehende Vereine in ländlichen Regionen kämpfen besonders häufig damit, neue Mitglieder zu gewinnen – so auch in der Region.

Eigentlich hätte der Sozialverband Deutschland (SoVD) aus Groß Mackenstedt in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert. Doch daraus wurde nichts: Weil sich niemand mehr fand, der im Vorstand Verantwortung übernehmen wollte, drohte dem Ortsverband aus der Gemeinde Stuhr (Landkreis Diepholz) das Aus. Vergeblich hatte die Vorsitzende noch versucht, in einem Brief an alle 111 Mitglieder neue Mitstreiter zu finden.

Immerhin, zur Auflösung musste es letztlich nicht kommen: Am 1. April fusionierte der Verband mit der Nachbar-Ortsgruppe Brinkum-Seckenhausen. Die Brinkumer und der Seckenhauser hatten sich dabei bereits im vergangenen Jahr zusammengeschlossen, da der SoVD Seckenhausen ähnliche Probleme hatte wie der in Groß Mackenstedt. So ganz selbstverständlich war die Aufnahme Groß Mackenstedts aber nicht: In Brinkum wurde die nötige 4/5-Mehrheit nur mit einer Stimme erreicht, wie die dortige Vorsitzende Waltraud Schweers berichtet. Der von ihr geführte Gesamtverband hat nun deutlich über 500 Mitglieder. Tendenz steigend, so Schweers.

Ein Dutzend Männer braucht es schon

In Wildeshausen löste sich bereits vor vier Jahren der Wildeshauser Frauenverein auf. Nach mehr als sechs Jahrzehnten fehlten einfach die jungen Leute, erklärte die damalige Vorsitzende Brigitte Kaiser. Sie entschloss sich dazu, den Verein nach 61 Jahren aufzulösen. Zuletzt habe der Verein zwar noch 189 Mitglieder gehabt, von denen seien viele aber nur noch passiv dabei gewesen.

Den Männergesangverein (MGV) Frohsinn in Sandhausen (Landkreis Osterholz) gibt es zwar noch, doch auch hier herrscht Personalnot. Im kommenden Jahr feiert der Chor sein 125-jährige Bestehen. Wenn alles passt, stehen elf Mann für das Geburtstagsständchen, die Hochzeit, die Kranzniederlegung oder den bunten Nachmittag des Erntefestes bereit. Ein Foto von 1986 zeigt noch 53 Mitglieder.

Ein Dutzend Männer brauche es schon, damit der Chor seinen Namen überhaupt verdient, sind der Vorsitzende Günter Meinke und Schriftführer Hans Dieter Wellbrock im Gespräch mit der Redaktion überzeugt. Bei öffentlichen Auftritten machen die Sandhausener deshalb gemeinsame Sache mit dem Männerchor Pennigbüttel. Auch könne man sich glücklich schätzen, so Wellbrock, vor Ort einen Frauenchor zu haben. „Als gemischter Chor, Singgemeinschaft und MGV Frohsinn, haben wir uns ein zweites Standbein geschaffen. Und durchaus erfolgreich. Gemeinsam sind wir stark.“

Bei den Schützen in Holste-Oldendorf im Kreis Osterholz sieht die Sache anders aus – die sind praktisch das Gegenbeispiel. Dort ist junger Elan in die Reihen des Vereins eingezogen. „Die Mitgliederzahlen steigen“, erläuterte der Vorsitzende Nils Glaubke der Oldendorfer Schützen. Er ist 35 Jahre alt. Mehr als 100 Mitglieder hat der Verein derzeit. Davon sind 20 bis 25 dauerhaft sportlich unterwegs. Der Altersdurchschnitt liegt bei 38 Jahren. Schießwart Nico Gramlich ist mit 19 Jahren das jüngste Mitglied in der Riege. „Ich bin schon mit 17 Jahren in den Vorstand gekommen“, erzählt Glaubke.

"Wer nichts versucht, der wird keinen Erfolg haben"

Seitdem sei er in die Rolle des Vorsitzenden hineingewachsen. Dabei werde versucht, die Stärken der Mitglieder zu nutzen. Wer in einer Bank arbeite, sei beispielsweise gut zum Kassenwart geeignet, sagt er. Niemand brauche befürchten, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Die Vorstandskollegen stehen mit Rat und Tipps zur Seite. „Man muss ihnen Zeit lassen“, sagt Glaubke.

Das Rezept der erfolgreichen Schützen: Die Oldendorfer verfolgen die Idee konsequent. Die Jugend wird früh einladen. Die Devise lautet: ernstnehmen und einbinden. „Wir haben das Team kontinuierlich verjüngt – Schritt für Schritt“, erläutert Glaubke der Redaktion. Dadurch würden auch die Wünsche der jüngeren Mitglieder in den Verein gebracht. „Es war ein Kampf, bis ein DJ die Live-Bands beim Schützenfest abgelöst hat“, erinnert sich Glaubke. Der Kreisschützenverband (KSV) Achim zählt insgesamt 22 Vereine aus den Gemeinden Langwedel, Thedinghausen, Oyten, Ottersberg und der Stadt Achim. Mitte der 90er-Jahre waren es noch mehr als 4000. Um dem ­stetigen Rückgang entgegenzutreten, wurden Interessierte zu Schnuppertagen mit Einblicken in den Schieß- und Bogensport eingeladen.

„Wir haben seit einigen Jahren intensiv darüber diskutiert und das ist nun dabei herausgekommen“, erklärt Edzard Brünner, KSV-Vizepräsident und Mitglied beim Ottersberger Schützenkorps. Ob die Aktion langfristig neue Mitglieder bringen wird, muss sich zeigen. „Wer nichts versucht, der wird keinen Erfolg haben“, meint Brünner.